(ha). Am Montagmorgen gegen 00.34 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bremer Straße im Stadtteil

Harburg alarmiert. Aufgrund der Vielzahl von Notrufen wurde noch auf den Anfahrt der erst anrückenden Kräfte auf das Alarmstichwort „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ erhöht.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Harburg sowie der Freiwilligen Feuerwehren Rönneburg und Sinsdorf schlugen bereits offene Flammen mit starker Rauchentwicklung aus den Fenstern im 3. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Menschrettung mit einem Atemschutztrupp über den Treppenraum, sowie einem Atemschutztrupp über ein in Stellung gebrachtes Hubrettungsfahrzeug ein. Eine bettlägerige Person konnte von den Einsatzkräften nur noch mit sicheren Todeszeichen geborgen werden.

Im weiteren Verlauf wurde das Alarmstichwort vom Einsatzführungsdienst auf „Feuer 2 mit Massenanfall von Verletzten mit bis zu 5 Personen“ erhöht. Durch den Leitenden Notarzt wurden insgesamt sieben Personen rettungsdienstlich gesichtet. Vier Personen wurden (3 Erwachsene/2 Kinder) anschließend mit

Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser transportiert. Um 01:18 Uhr war das Feuer gelöscht und es erfolgten über längeren Zeitraum Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen der betroffenen Wohnungen.

Nach abschließender Kontrolle der Wohnungen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr über einen Zeitraum von etwa drei Stunden im Einsatz.