(mr). Am morgigen Montag jährt sich der brutale Angriff der Hamas auf Israel. Am 7. Oktober 2023 wurden hunderte Menschen ermordet, vergewaltigt oder verschleppt. Im Morgengrauen überwanden damals mehrere hundert Kämpfer der radikalislamistischen Hamas mit Sprengstoff und Bulldozern die Grenze zwischen dem von Palästinensern bewohnten Gebiet Gaza zu Israel.Für die Menschen in Israel, aber auch für Jüdinnen und Juden in Deutschland war dieser Tag ein traumatischer Einschnitt in ihre Lebenssituation. Seit dem Angriff brennt im Nahen Osten ein gefährlicher Krieg an mehreren Fronten. Jüdische Menschen in Deutschland erleben seit dem 7. Oktober 2023 eine deutliche Zunahme an antisemitischen Anfeindungen, Bedrohungen und Übergriffen.

Sämtliche jüdische Einrichtungen werden seitdem noch strenger bewacht – Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Dies gilt für das gesamte Bundesgebiet, folglich auch für Einrichtungen in Hamburg. Jüdisceh Kindergärten und Schulen und Einrichtungen aller Art werden von der Polizei kontrolliert und bewacht. Aber auch am Iranischen Generalkonsulat an der Bebelalle wurde nach dem Raketenangriff auf Israel die Polizeipräsenz auf Vorder- und Rückseite des Geländes erhöht. Teilweise ist der Fußweg unmittelbar vor dem Konsulat mit Absperrgittern gesichert. Mehrere schwer bewaffnete Polizisten stehen rund um die Uhr vor dem Haupteingang. Wasserseitig liegt seit kurzem ein Polizeiboot auf der Alster.

TV-Dreh: junger Mann flieht auf Roller vor der Polizei

Jonas Minthe verfolgt in der Rolle als Zivilpolizist Gregor Michalski einen jungen Mann, der auf einem geklauten Roller davon braust. Foto: FoTe Press

(mr). Vor einem Hochhaus am Dahlgrünring im Stadtteil Kirchdorf-Süd kommt es zu folgender Szene: Ein Mann rennt vor zwei Zivilpolizisten davon. Bei seiner Flucht schmeißt er mehrere Mülltonnen um, die auf den Weg fallen und für einen der Beamten als Hindernisse fungieren. Danach schnappt er sich einen Roller eines Pizza-Lieferanten, der ungesichert vor einem Hauseingang parkt. Er steigt auf den Roller – offenbar steckt der Zündschlüssel. Er braust davon, während einer der beiden Polizisten laut flucht.

Die Hochhaussiedlung am Dahlgrünring wird

kurzerhand für die TV-Serie „Morden im Norden“

nach Lübeck verlegt. Fotos: FoTe Press

„Danke, Aus!“, ist laut und deutlich zu hören. Es sind Filmaufnahmen für eine neue Folge der erfolgreichen Polizeiserie „Morden im Norden“ (ARD). Die beiden Polizisten sind Jonas Minthe als Gregor Michalski und Sven Martinek als Finn Kiesewetter. Die Szene wird mehrere Mal aufgenommen. Zahleiche Passanten schauen während der Filmarbeiten interessiert zu.

Seit Mitte Mai laufen die Dreharbeiten zur 12. Staffel der Krimiserie „Morden im Norden“. In Lübeck, Hamburg und Umgebung entstehen zwölf neue Krimidramen, die voraussichtlich Anfang 2025 jeweils montags um 18:50 Uhr im Vorabendprogramm des Ersten gesendet werden. Das teilt die ARD mit.

Die beiden Polizisten Jonas Minthe als

Gregor Michalski (rechts) und Sven

Martinek als Finn Kiesewetter.

Mitte April 2024 endete die Ausstrahlung der 10. Staffel mit einer neuen Bestmarke. „Morden im Norden“ erzielte einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,6 Prozent. Das ist der höchste Wert des Formats seit dem Serienstart 2012. In der Spitze verfolgten 3,60 Millionen Zuschauer die Ermittlungen der Lübecker Mordkommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks).

Regie führen Tanja Roitzheim, Christoph Eichhorn und Ela Kluge. Die Drehbücher stammen von René Förder und Stephan Pächer, Daniel Douglas Wissmann, Anna Dokoupilova, Jan Hinrik Drevs und Lina Drevs, Stephan Wuschansky, Frank Weller und Andreas Quetsch, Katharina Lang und Jonas Pflaumer sowie Niels Holle.

Die beiden Polizisten Jonas Minthe als Gregor Michalski und Sven Martinek als Finn Kiesewetter (links).

