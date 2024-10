(ha). Nachdem es Mittwochnachmittag (2. Oktober) durch einen noch Unbekannten zu einem sexuellen

Übergriff auf eine Seniorin gekommen ist, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte die 88-jährige Frau aus ihrer Laube in einem Kleingartenverein am Weg Beim Jäger heraus einen unbekannten Mann auf ihrem Grundstück, woraufhin sie den Unbefugten ansprach. Nachdem der Mann sich zunächst entfernt hatte, kehrte er zurück und wurde von der Frau erneut aufgefordert, die Parzelle zu verlassen. Im Anschluss entblößte sich der Mann teilweise und versuchte mit Gewalt, die Frau in ihre Gartenlaube zu drängen. Daraufhin schrie die Geschädigte um Hilfe und der Täter flüchtete aus dem Kleingarten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 bis 180 Zentimter groß

zirka 25 Jahre alt

dunkle, kurze Haare

dunkle Bekleidung

führte eine schwarze Stofftasche bei sich

Die Ermittlungen werden vom Fachdezernat für Sexualdelikte (LKA 42) geführt und dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.