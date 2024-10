(mr). Was für ein Schreck! Ein Autofahrer saß in einem Auto und wollte die viel befahrene Kreuzung Habichtstraße Ecke Steilshooper Straße im Stadtteil Barmbek-Nord überqueren. Kurz vor der Ampel und während der Fahrt begann sein Wagen zu brennen. Geistesgegenwärtig bremste der Fahrer und rettete sich unverletzt aus dem Pkw.

Der Löschwagen 23 HLF 2 der in der Nähe befindlichen Feuerwache Barmbek wurde um 14.10 Uhr alarmiert. Bei der Ankunft der Retter stand ein Auto mitten auf der Fahrbahn in Flammen. Offenes Feuer schlug aus dem Motorraum, sofort wurde mit einem Schnellangriffsrohr das Feuer gelöscht. Das Feuer war nach wenigen 30 Minuten gelöscht. Allerdings kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte die Straße in Richtung Dulsberg gesperrt. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet. Es entstand hoher Sachschaden, glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Kurz zuvor hatte die Polizei die mit vier Streifenwagen einen Teil der Bramfelder Straße abgesperrt. Grund war dort eine angemeldete Gedenkveranstaltung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Etwa 50 Menschen gedachten dem am Morgen des 30. September 2024 getöteten Radfahrer an der Bramfelder Straße. Dieser war von einem LKW-Fahrer beim Überqueren einer Einfahrt auf ein Firmengelände überfahren worden und seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Löschgruppenwagen 23 HLF 2 von der Wache Barmbek

fährt an der Gedenkveranstaltung vorbei. Foto: FoTe Press

Während der Veranstaltung, bei der sich viele Teilnehmer mitten auf die Fahrbahn legten und somit dem toten Radfahrer gedachten, mussten die Teilnehmer die Straße kurzfristig räumen. Ein Löschwagen der Feuerwehr musste zum obigen Einsatzort fahren – mit Sonder- und Wegerechten…