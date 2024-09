(ha). „Die Bauarbeiten an der Start- und Landebahn 05/23 (Niendorf/Langenhorn) sind – wie schon die Arbeiten auf der anderen Piste im Mai – nach Plan verlaufen, sodass wir die Pistensperrung pünktlich beenden konnten“, sagt Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport. „Die Oberfläche unserer Start- und Landebahnen ist damit weiterhin fit und sicher nutzbar für den Flugbetrieb.“ Lediglich die Erneuerung der obersten Deckschicht des Rollwegs D1 läuft noch wie geplant bis 1. Oktober 2024. In dieser Zeit finden weiterhin keine Starts über Langenhorn statt. Weitere spürbare Auswirkungen auf den Flugbetrieb wird es nur in Einzelfällen geben.

EASA-Vorgaben erfordern regelmäßiges Monitoring

Die EASA (European Union Aviation Safety Agency) hat vor einiger Zeit ihre Sicherheitsanforderungen an die Start- und Landebahnen von Flughäfen konkretisiert und erhöht. Erforderlich sind die engmaschigere Beobachtung und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei festgestellten Mängeln. Wie im vergangenen Jahr sind aus diesem Grund weitere Tagessperrungen notwendig, die unter anderem für wichtige Arbeiten an der elektrischen Infrastruktur (z.B. an der Beleuchtung des Start- und Landebahnsystems) genutzt werden. Die Arbeiten werden kurzfristig terminiert – je nach Witterung und Notwendigkeit – und auf der Internetseite von Hamburg Airport bekanntgegeben.

Ausblick: Pistensperrungen 2025

Auch im kommenden Jahr werden wie gewohnt die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Start- und Landebahnen notwendig sein. Zu diesen Arbeiten gehören unter anderem die Beseitigung von Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten, das Spülen der Siel-Leitungen, die Erneuerung der Markierungen sowie der Austausch und die Instandhaltung der sogenannten Startbahnbefeuerung (Elektrik). Sobald die Termine für das Jahr 2025 feststehen, wird der Hamburger Flughafen die Zeiträume unter anderem auf seiner Website und im Nachbarschafts-Newsletter bekanntgeben. Im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner wird Hamburg Airport bei der Planung wie immer darauf achten, dass die Pistensperrungen außerhalb der Ferienzeiten stattfinden.

Alle Infos zu bevorstehenden Veranstaltungen oder Beeinträchtigungen

Der Flughafen veröffentlicht alle Termine und aktuellen Informationen rund um die Bahnsperrungen auf der Flughafen-Website, die Sie hier finden.