(mr). Hunderte Trecker rollen wieder! Fast genau wie vor gut zwei Wochen, als protestierende Bauern mit etwa 2.000 Traktoren und anderen Fahrzeugen aus verschiedenen Richtungen durch Hamburg zogen, fahren auch heute Morgen wieder Hunderte Trecker durch Hamburgs Innenstadt. Gegen 8 Uhr fuhren zahlreiche Bauern und Unternehmer (Handwerker) auf der Eiffestraße Richtung Amsinckplatz entlang, um kurz vor 10 Uhr kamen sie und zahlreiche weitere Landwirte mit ihren Traktoren am Bahnhof Dammtor an. Das teilte die Hamburger Polizei auf dem offiziellen Kanal X (vormals Twitter) mit. Auf dem dortigen Theodor-Heuss-Platz sollte gegen 10 Uhr eine Kundgebung stattfinden – allerdings hatte diese um 11 Uhr noch immer nicht begonnen.

Wie die Polizei im Vorwege mitteilte, sollte es folgende Routen geben, aus denen die Landwirte in die Innenstadt fahren dürfen:

Aufzug I (aus Bergedorf kommend):

Wentorfer Straße – Mohnhof – Bergedorfer Straße – Eiffestraße – Anckelmannplatz – Bürgerweide – Wallstraße – Lübecker Straße – Sechlingspforte – Schwanenwik – An der Alster – Kennedybrücke – Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug II (aus Lurup kommend):

Luruper Hauptstraße – Luruper Chaussee – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Alsenstraße – Alsenplatz – Doormannsweg – Fruchtallee – Schäferkampsallee – Schröderstiftstraße – An der Verbindungsbahn – Bundesstraße – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend):

Meiendorfer Straße – Bargteheider Straße – Stein-Hardenberg-Straße – Ahrensburger Straße – Wandsbeker Zollstraße – Rüterstraße – Wandsbeker Marktstraße – Wandsbeker Chaussee – Lübecker Straße – Sechlingspforte – Schwanenwik – An der Alster – Kennedybrücke – Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug IV (aus Rissen kommend):

Wedeler Landstraße – Sülldorfer Landstraße – Osdorfer Landstraße – Osdorfer Weg – Von-Sauer-Straße – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Alsenstraße – Alsenplatz – Doormannsweg – Fruchtallee – Schäferkampsallee – Schröderstiftstraße – An der Verbindungsbahn – Bundesstraße – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug V (aus Marmstorf kommend):

Bremer Straße – Hohe Straße – B75/Wilhelmsburger Reichsstraße – Neuländer Straße – Hannoversche Straße – Brücke des 17. Juni – König-Georg-Deich – Georg-Wilhelm-Straße – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm – Ellerholzbrücke – Veddeler Damm – Am Saalehafen – Am Moldauhafen – Freihafenelbbrücke – Versmannstraße – Überseeallee – Shanghaiallee – Brooktorkai – Am Sandtorkai – Niederbaumbrücke – Baumwall – Vorsetzen – Johannisbollwerk – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken – Helgoländerallee – Millerntorplatz – Glacischaussee – Holstenglacis – Karolinenstraße – Messeplatz – An der Verbindungsbahn – Bundesstraße – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz

Die Protestaktionen beeinträchtigen den Verkehr aber nicht nur auf den oben beschriebenen Straßen, sondern in ganz Hamburg enorm. Weil Traktoren unter anderem die Köhlbrandbrücke blockierten, staute sich auf der Autobahn 7 in Höhe des Elbtunnels der Lastwagenverkehr den Angaben der Polizei zufolge kilometerweit zurück, Zudem sperrten am Finkenwerder Ring etwa 90 bis 100 Landmaschinen eine Zufahrt zur Autobahn 7. Diese Aktion war allerdings nicht angemeldet. Mitten auf der Fahrbahn wurde ein Misthaufen abgeladen. Sofort rückten mehrere Polizisten an, die Aktion wird in diesen Stunden aufgelöst.

Bis zum Nachmittag werden in der Stadt etwa 1.500 Traktoren erwartet. Die Polizei geht von massiven Verkehrsbehinderungen aus.

Aktualisierung: Unter dem Tenor „Gegen Steuer- und Bürokratiewahn“ waren für heute mehrere Traktorenaufzüge angemeldet worden, die am Morgen aus dem Hamburger Umland kommend die Innenstadt erreicht hatten. In der Spitze waren am Kundgebungsort Theodor-Heuss-Platz etwa 550 Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilt.

Die Teilnehmer dieser Demonstrationen hatten am Nachmittag wie geplant das Hamburger Stadtgebiet wieder verlassen, sodass sich die Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Innenstadt zunächst sukzessive normalisierten.

Darüber hinaus gab es im Verlauf des Vormittags mehrere nicht angemeldete Versammlungen, unter anderem im Bereich der Bundesautobahn 7/ Anschlussstelle (AS) Waltershof und an der Kornweide.

Die Kooperationsgespräche mit den dort beteiligten Personen verliefen erfolglos, sodass die Versammlungen von der Polizei aufgelöst wurden. Eine Auflösungsverfügung beinhaltet auch immer eine Entfernungspflicht für die ehemaligen Versammlungsteilnehmer. Einige von ihnen kamen dieser nach, der

Großteil der Personen und Fahrzeuge ist jedoch aktuell vor Ort. Der Verkehr in den betroffenen Bereichen und auf den stadtauswärtsführenden Hauptstraßen und Ausweichstrecken ist dadurch derzeit erheblich beeinträchtigt.

Im Zusammenhang mit diesen Blockaden wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren und strafrechtliche Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung eröffnet.

Die Einsatzkräfte stehen mit den Protestierenden weiterhin im Austausch. Derzeit halten sich sowohl an der AS Walterhof als auch im Bereich der Kornweide etwa 75 Fahrzeuge auf. Nach den Angaben der Protestierenden könnten die Blockaden noch bis morgen

andauern.

Die Polizei warnt daher erneut vor Verkehrsbeeinträchtigungen und empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren und auf Rundfunkdurchsagen zu achten.