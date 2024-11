(ha). Eine einmalige Chance für Otto-Fans und Sammler exklusiver E-Gitarren: Noch bis 15. Dezember versteigern der Kult-Komiker und Musiker Otto Waalkes und der international renommierte Künstler und Gitarrenbauer Jens Ritter eine von nur zwei existierenden „Otticaster“-Gitarren. Die Online-Auktion (https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Otticaster-Gitarre) ist nach Angaben des Veranstalters sensationell gestartet. Gleich am ersten Tag wurde der Schätzwert 10.000 Euro durch höhere Gebote weit übertroffen – zu Gunsten der Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“.

Der Comedian, Comic-Zeichner, Schauspieler und Regisseur Otto Waalkes hat mit seinem Humor und seinen „Otto“-Filmen Kultstatus erreicht. Auch als Musiker und Gitarrist geht Otto eigene Wege. Mit seinem Entwurf einer „Otticaster“-Gitarre hat er sich an den weltweit renommierten Gitarrenbauer und Künstler Jens Ritter gewandt, bekannt für die Kreation exklusiver E-Gitarren als Kunstwerke – gespielt und geliebt von Stars wie Prince, Lady Gaga, Nile Rodgers, Mary J. Blige oder George Benson, gesammelt von Kunstliebhabern und Museen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York.

Aus exklusiven Klanghölzern und hochpräzisen Komponenten hat Jens Ritter für Otto Waalkes die „Otticaster“ gebaut – und auf Ottos besonderen Wunsch auch ein Duplikat als 1:1-Kopie des Originals. Diese zweite „Otticaster“-Gitarre kommt nun – zusammen mit einem hochwertigen Flightcase-Koffer, feinen Einstellwerkzeugen und einem Echtheitszertifikat zur Versteigerung auf der Plattform unitedcharity.com

Start der Versteigerung: 13. November 2024, 12:00 Uhr

Ende der Versteigerung: 15. Dezember 2024, 18:00 Uhr

Gestiftet von: Otto Waalkes und Jens Ritter

Geschätzter Wert: € 10.000,00

Auktionsplattform: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Otticaster-Gitarre