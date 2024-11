(ha/mr). Der Leuchtfeuer-Teddy gehört mittlerweile so sehr zu Hamburg Leuchtfeuer wie Alster, Elbe und Michel zu Hamburg. Am 14. November startete die diesjährige Teddyaktion in der Wandelhalle im Hauptbahnhof mit einem feierlichen Auftakt. Mit dabei: zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer, die Geschäftsführung von Hamburg Leuchtfeuer und jede Menge musikalische und prominente Unterstützung. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Schauspielerin Katy Karrenbauer, Schauspieler Horst Schroth, Politiker Farid Müller, Moderator Ulf Ansorge, Schauspielerin Doris Kunstmann und Schauspieler Stephan A. Tölle waren gekommen, um für den Guten Zweck Teddys zu verkaufen.

Katy Karrenbauer

verkauft Teddys.

Foto: FoTe Press

Zum Benefiz-Preis von 8 Euro gibt es die Teddys montags bis samstags von 8:30 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 9 Uhr bis 18 Uhr an unserem Stand in der Wandelhalle im Hauptbahnhof zu kaufen. Auch in zahlreichen Apotheken und in Geschäften des Einzelhandels gibt es die flauschigen Teddys.

Alle Erlöse des Teddyverkaufs fließen in die vier gemeinnützigen Projekte, in das Hospiz auf St. Pauli, das Lotsenhaus in Altona, das Begleitungsangebot Aufwind für Menschen mit HIV und in das Wohnprojekt Festland für junge chronisch kranke Menschen. Mit einem Teddy-Kauf unterstützen Sie direkt die Begleitung, Beratung und Unterstützung schwer und chronisch kranker, sterbender und trauernder Menschen.

Gleich am ersten Tag wurden zahlreiche Teddys für den Guten Zweck verkauft.

„Rote Rosen“: steigt Amelie in ein Taxi ein und aus der Serie aus?

Szenenfoto: Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) und Britta (Jelena Mitschke) umarmen sich innig. Heiner (René Dumont) schaut zu. Foto: FoTe Press

(mr). Dienstagabend, 29. Oktober 2024, etwa 17.30 Uhr an der Goethestraße in Lüneburg. Das Filmteam der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ macht sich für Dreharbeiten bereit. Crew-Mitglieder haben mehrere Scheinwerfer aufgestellt. Auf dem Bürgersteig vor einem Haus an der Goethestraße Ecke Uelzener Straße stehen zwei TV-Kameras auf Stativen, mehrere Monitore werden aufgestellt. Etwa zehn bis fünfzehn Filmschaffende wuseln umher: die Maske schminkt die Schauspieler, das Kostüm achtet darauf, dass die Kleidung vernünftig sitzt. „Macht ihr bitte das Bild frei für einen Licht-Test“, ruft ein Mitarbeiter der Crew zu. Mehrere Mitarbeiter drehen die Scheinwerfer so, dass im Gesicht der Darsteller keine oder zumindest kaum Schatten entstehen. Ein Taxi fährt vor und wird fernsehgerecht vor dem Eckhaus drapiert. Mehrere Male wird es umgeparkt, bis Regie und Kamera zufrieden sind.

Heiner Jablonski (gespielt von René Dumont) und

Britta Berger (Jelena Mitschke) gehen über einen

Fußgängerüberweg an der Uelzener Straße.

Fotos: FoTe Press

Es wird gleich in der gedrehten Szene eine wichtige Rolle spielen. Nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau wird an diesem Abend die Abschiedsszene von Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck) gedreht. Richtig: Amelie soll die Serie „Rote Rosen“ verlassen. Seit Januar 2019 gehört Lara-Isabelle Rentinck als Amelie Fährmann zur Telenovela. Ihr „Rote Rosen“-Debüt feierte Rentinck in Folge 2806. Bis November 2023 war sie regelmäßig in den Episoden, die nachmittags um 14.10 Uhr in der ARD zu sehen sind, auf dem Bildschirm. Dann kam eine kurze Pause, in der die Fans spekulierten, ob es ein Ausstieg für immer sei. Dann aber die Erleichterung: seit März 2024 ist sie in der Rolle der Amelie Fährmann wieder in der Serie dabei.

Doch wie es aussieht, wird Amelie schon bald Lüneburg verlassen. In der Folge 4190 soll sie mit gepackten Koffern laut Drehbuch auf dem Bürgersteig stehen und in ein Taxi steigen. Dann verlässt sie in der Abenddämmerung Lüneburg.

Zuvor gehen Heiner Jablonski (gespielt von René Dumont) und Britta Berger (Jelena Mitschke) über einen Fußgängerüberweg, sehen das Taxi und Amelie an der Straße stehen. „Amelie?“, ist zu hören. Dann kommt es zu einer Unterhaltung. Plötzlich wird es emozional: Britta und Amelie umarmen sich, sind den Tränen nahe. Heiner steht auf dem Bürgersteig und beobachtet die Verabschiedung.

Bestätigt ist der Ausstieg von offiziellen Seiten natürlich nicht. Produktionsfirma (Studio Hamburg Serienwerft) und die ausstrahlende ARD geben so etwas wenige Tage vor der Ausstrahlung bekannt. Aktuell (Stand: 31. Oktober) wird die 4051ste Folge ausgetrahlt. Dementsprechend dauert es noch mehrere Monate, bis Episode 4190 über den Bildschirm flimmert. Dann haben wir die Bestätigung.

Heiner Jablonski (gespielt von René Dumont) und

Britta Berger (Jelena Mitschke) reden mit Amelie

Fährmann (Lara-Isabelle Rentinck).

Der TV-Zuschauer wird bis dahin noch viele Folgen sehen, in denen Amelie mitmischt. Zu sehen sind die „Rote Rosen“ immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Alternativ können die Folgen auch 30 Tage lang nach Zeitpunkt der Ausstrahlung in der Mediathek abgerufen werden.

Übrigens soll nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, der letzte Drehtag von Lara-Isabelle Rentinck gewesen sein. Gedreht wurde im Studio an der Lilienthalstraße in Lüneburg. Es soll eine kleine Verabschiedungsfeier gegeben haben.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

