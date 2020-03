(mr). “Wir alle müssen tun, was wir können, um diese Krise zu überwinden. Dinge wie diese überschreiten die Grenzen der Radioprogramme. Deshalb habe ich mir gedacht: Warum spielen nicht alle Radiosender morgens das gleiche Lied zur gleichen Zeit?“, sagt Sander Hoogendoorn. Damit war seine Idee geboren, dass heute um 8.45 Uhr zahlreiche Radiosender aus ganz Europa den Song „You’ll Never Walk Alone“ von Gerry & the Pacemakers spielen. „Dieser Song wäre erste Wahl, denn es könnte die ansprechen, die im Moment eine unglaubliche Arbeit im Gesundheitswesen leisten, die krank sind oder die ihr Haus für eine Weile nicht verlassen können”. Sander Hoogendoorn ist Moderator beim niederländischen Radio 3FM des Programmanbieters BNNVARA.

Auch Hamburger Radiosender machen mit

Das Motto lautet „Gemeinsam gegen Corona“. In Hamburg schlossen sich der Stadtsender Radio Hamburg (privat), Klassikradio (privat), Hamburg Zwei (privat) und NDR 2 (öffentlich rechtlich) der Aktion an. Weitere Radiosender aus Belgien, Niederlande, Italien, Großbritannien, Lettland, Estland und beispielsweise Spanien waren ebenfalls dabei.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau meint: Klasse Aktion die beweist, das wir alle in einem Boot sitzen – unabhängig davon, ob der eine oder andere Radiosender in Konkurrenz steht.

Polizist: „Sie dürfen nicht den Fuhrpark der Polizei fotografieren“

Ist es verboten, Polizeifahrzeuge zu fotografieren und hinterher sogar zu veröffentlichen? Die Rechtssprechung sagt nein. Nur weiß das nicht jeder Polizist. Foto: FoTe Press

(mr). „Mir fehlen noch die Worte. Es ist unglaublich, was für Leute bei der Polizei arbeiten“, sagt Stephan K. (Name geändert, ist der Redaktion bekannt). Der Hamburger fuhr kürzlich mit dem Zug von Hamburg nach Berlin. Dort fand die Libyen-Konferenz statt, zu der zahlreiche Staatschefs (Emmanuel Macron, Wladimir Putin) in die Hauptstadt angereist kamen.

