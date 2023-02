(ha). Nachdem es in der Nacht zu Montag (30. Januar) am Wohnsitz der Zweiten Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne) zu einem mutmaßlich politisch motivierten Farbangriff gekommen ist, ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten der oder die unbekannten Täter mehrere mit Farbe gefüllte Gläser gegen die Hausfassade, nach Angaben der Polizei im Stadtteil Eilbek, geworfen. Auch ein Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Das Foto oben zeigt eine Archivaufnahme aus dem Jahr 2019. Schon damals wurde das Wohnhaus von Katharina Fegebank von Unbekannten mit Farbe beschmiert.

Hamburger Senat: 9 Prozent mehr Radfahrende in Hamburg

Die neue Säule gibt den Radfahrenden bekannt, ob sie schneller, langsamer oder gleichbleibend fahren sollen, um über grün über die nächste Kreuzung zu kommen. Der grüne Pfeil (Foto rechts) zeigt an, dass die Geschwindigkeit in Ordnung ist. Fotos: FoTe Press

(ha). Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) hat heute ein positives Fazit zur Entwicklung des Radverkehrs und den Ergebnissen des Bündnisses für den Rad- und Fußverkehr gezogen. Das 2022 um den Fußverkehr erweiterte Bündnis von 28 Partnern sanierte im Vorjahr insgesamt 67 Kilometer Gehwege in Hamburg. Der Radverkehr in der Hansestadt stieg gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent und befindet sich damit auf einem Rekordniveau. Gegenüber den Vor-Corona-Werten von 2019 ist der Radverkehr sogar um 33 Prozent gestiegen. Neu gebaut oder saniert wurden im Jahr 2022 53 Kilometer Radwege, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Qualität der neu gebauten oder sanierten Radwege ist deutlich gestiegen.

