(ha). Am späten Donnerstagnachmittag (19. März 2020) gingen bei der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 mehrere Hilferufe aus einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Königstraße (im Stadtteil Altona) ein. Eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein sei aus einer Wohnung im Erdgeschoss sichtbar. Brandrauch verbreite sich im Treppenraum. Mehrere Personen hatten sich bereits auf Balkone gerettet. Durch die Rettungsleitstelle wurde sofort die Alarmstufe „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ ausgelöst und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und eine Freiwillige Feuerwehr in die Königsstraße nach Hamburg Altona alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, schlugen große Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Eine starke Rauchentwicklung breitete sich an der Fassade entlang nach oben aus und umhüllte das gesamte Wohnhaus.

20 Menschen gerettet

Da viele Menschen an Balkonen standen, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe und forderte weitere Einsatzkräfte nach. Mehrere Trupps drangen unter Atemschutz in das Wohnhaus vor und retteten insgesamt 20 Menschen teils mit Fluchthauben aus dem Gebäude. Mit zwei C-Rohren wurde das Feuer in der Wohnung, die bereits in Vollbrand stand, bekämpft. Die Temperaturen in der Wohnung müssen deutlich jenseits der 1.000 °C gelegen haben. Der Putz war bis auf den nackten Stein heruntergebrannt, Ziegelsteine waren teilweise geplatzt. Die 20 Geretteten wurden in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg von Notärzten versorgt. Ein Kleinkind wurde mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus befördert. Die 19 Erwachsenen bleiben auf eignen Wunsch an der Einsatzstelle. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Treppenraum und verrauchte Wohnungen belüftet. Der Umweltdienst kontrollierte auf Kohlenmonoxid. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden. 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort.