(mr). Für die Hamburger Feuerwehr begann der heutige Silvestertag gegen Mittag mit einem Großeinsatz: Der Einsatzleitstelle ist gegen 12 Uhr ein Feuer innerhalb eines Hotels an der Willy-Brandt-Straße im Stadtteil Altstadt gemeldet worden. In einem Zimmer, in der sich eine Sauna befinden soll, kam es zu einem Brand. Auch ein Kind wurde eingangs vermisst.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mitteilt, soll die Brandmeldeanlage des Hotels angeschlagen haben. Diese ist automatisch mit der Einsatzzentrale der Feuerwehr (befindet sich an der Wendenstraße) verbunden. Beim Eintreffen eines Löschzugs der Berurfsfeuerwehr sahen die Retter sofort Rauch aus einem Fenster in die Höhe steigen. „Aufgrund einer unbekannten Anzahl von noch zu vermutenden Personen im Gebäude, wurde zeitgleich ein Großeinsatz für den Rettungsdienst ausgelöst. Aufgrund des vorgefundenen Lagebildes der starken Wärme- und Rauchentwicklung in dem betroffenen Bereich, erhöhte der Einsatzführungsdienst Ost das Einsatzstichwort auf „Feuer 3 Löschzüge“. Durch den massiven Löscheinsatz mit mehreren Strahlrohren konnte eine Brandausbreitung auf das weitere Gebäudekomplex verhindert werden. Vom Rettungsdienst wurden 30 Personen betreut. Drei Personen wurden durch die Rettungskräfte mit einem Verdacht auf Rauchgasintoxikation gesichtet und verblieben auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle“, sagt Philip Baumann, Sprecher der Feuerwehr.

Unter schwerem Atemschutzgerät ging es für die ersten Feuerwehrleute dann ins Innere des Hotels. Die Flure im Hotel waren stark verqualmt. Auch Zugänge wurden durch den beißenden Rauch versperrt. Mehrere Hotelgäste aus den oberen Stockwerken waren in ihren Zimmern gefangen und konnten zunächst nicht ins Freie. Einsatzkräfte mussten mit mehreren Strahlrohren gegen das Feuer ankämpfen, um zu verhindern, dass es sich weiter im Hotel ausbreitet.

Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr besprechen

die Vorgehensweise, wie das Feuer schnell unter Kontrolle

gebracht werden kann. Foto: FoTe Press/Röhe

Das vermisste Kind wurde glücklicherweise unversehrt im Hotel gefunden. Mindestens vier Besatzungen von Rettungswagen, ein Großraumrettungswagen und mehrere Notärzte sowie drei Löschzüge von den Wachen Innenstadt und Berliner Tor waren im Einsatz. Die Willy-Brandt-Straße (Bundesstraße 4) wurde während des Feuerwehreinsatzes in Richtung stadtauswärts zwischen Brandstwiete und Dovenfleet voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Das Feuer konnte nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr ist zurzeit mit Aufräum- und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Im Einsatz waren 73 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr.