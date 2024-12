(ha). GoBanyo, der Duschbus für Menschen auf der Straße, hat am heutigen 5. Dezember 2024 fünfjähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums gibt die GoBanyo gGmbH bekannt, dass die Hamburger Hochbahn AG dem Sozialunternehmen einen zweiten Bus schenkt, der das gemeinsame Engagement für die Gemeinschaft weiter stärken wird.

Seit GoBanyos Gründung im Jahr 2019 hat der Zusammenschluss aus gemeinnützigen Initiativen und engagierten Privatpersonen es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in prekären Lebenssituationen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen zu bieten. Seitdem wurden bereits über 28.000 Duschen ermöglicht. Die Schenkung des zweiten Busses ermöglicht es GoBanyo, den Betrieb auch in Zukunft stabil zu halten.

„Es braucht eine ganze Stadt, um ein Projekt wie GoBanyo zu tragen: Sachspenden, finanzielle

Unterstützung und ganz viele helfende Hände. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft so viel Support bekommen, um unsere Arbeit weitermachen zu können“, sagt Joko Weykopf, Geschäftsführer GoBanyo gGmbH.

„Der Duschbus ist für die Menschen Hilfe zur Selbsthilfe. Menschen ermöglichen aus der Obdachlosigkeit zu kommen ist das wichtigste überhaupt“, sagt Dominik Bloh, Botschafter von GoBanyo und ehemals Betroffener.

„Mit der Spende eines zweiten Busses möchten wir das Engagement von GoBanyo weiter unterstützen, das in den vergangenen fünf Jahren so vielen Menschen in prekären Lebenssituationen Hoffnung gegeben hat. Als HOCHBAHN freuen wir uns, von Beginn an Teil dieser Initiative zu sein und einen Beitrag zu leisten, damit GoBanyo auch in Zukunft seine wertvolle Arbeit fortsetzen kann“, erklärt Merle Schmidt-Brunn, HOCHBAHN-Vorständin Finanzen und Nachhaltigkeit.

„Wir gratulieren allen GoBanyos von Herzen! Es ist unglaublich schön zu sehen, was aus einer

so wertvollen Idee, großem ehrenamtlichem Engagement und verlässlichen Partnern entstehen

kann. Für uns ist es ein absolutes Lieblingsprojekt“, sagt Christian Priemer, HOCHBAHN-Stabbereichsleiter Nachhaltigkeit.

GoBanyo dankt allen Unterstützenden, Spendenden und Freiwilligen, die das Projekt in den vergangenen fünf Jahren begleitet haben und bittet nun um Spenden für den Umbau des zweiten Busses: www.gobanyo.org/spendenaktion.