(mr). Der Hamburger Volksschauspieler Jan Fedder († 64) wurde am vergangenen Donnerstag, dem 16. Januar, auf dem Friedhof Ohlsdorf im engsten Familienkreis beigesetzt. Schon jetzt wurde die Grabstätte in Nähe der Kapelle 2 zu einer Pilgerstätte. Hunderte Fans des aus dem “Großstadtrevier” bekannt gewordenen Schauspielers kamen seit seiner Beisetzung ans Grab und legten Blumen und Fotos nieder. Ein Dutzend Grabkerzen wurde angezündet, um an den beliebten Hamburger zu erinnern und um sich persönlich zu verabschieden. Viele Trauernde machen Erinnerungsfotos. Der genaue Grab-Standort sollte ursprünglich erst Ende des Monats öffentlich bekannt gegeben werden. “Wir wollen den Ansturm etwas bremsen. Außerdem bat uns die Familie um Geheimhaltung, damit sie noch ein paar Tage in Ruhe trauern kann”, sagt Lutz Rehkopf, Sprecher des Friedhof Ohlsdorf. Dennoch scheinen sich die genauen Koordinaten der historischen Grabstätte schnell herum gesprochen zu haben.

Holzkreuz erinnert an Jan Fedder

Jan Fedder ruht in einem sogenannten Patengrab von 1899. Noch steht ein schlichtes Holzkreuz am Kopf des Grabes – es soll noch durch einen Grabstein ausgetauscht werden.