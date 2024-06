(mr/ha). Vor einer Apotheke auf dem Strassburger Platz in Dulsberg sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Zerborstene Schaufensterscheiben, umgekippte Stühle – und eine weibliche Leiche. Zwei Streifenwagen parken vor der Geschäftszeile, mehrere Beamte der Spurensicherung arbeiten auf dem Vorplatz. Auch ein Rettungswagen, Löschgruppenwagen der Feuerwehr und ein Leichenwagen stehen unmittebar vor der Apotheke.

Glücklicherweise sind es nur Filmaufnahmen für eine neue Folge der ZDF-Krimireihe „Mordschwestern – Verbrechen ist Familiensache“. Deshalb tragen die Einsatzwagen auch die Kennzeichen SH (für Schleswig-Holstein) beziehungsweise Flensburg – denn die Reihe spielt in der nördlichen Fördestadt.

Zu den Filmarbeiten teilt das ZDF mit, dass auch in der dritten Staffel Viktoria (Lena Dörrie) und Feli Lorentzen (Caroline Hanke) mit ihren Ermittlungspartnern Sami Farhadi (Tamer Trasoglu) und Dusi Kowalski (Claudiu Mark Draghici) souverän ihre Fälle lösen – von großen Familiendramen bis hin zu einer spektakulären Kindesentführung. Dabei wird die Ordnung im Flensburger Kommissariat diesmal durch das Auftauchen der Ehrfurcht einflößenden Dr. Astrid Brockhaus (Veronica Ferres) gestört. Die aus Hamburg kommende operative Fallanalytikerin (OFA) wird von Kommissariats-Chef Owe (Mathias Harrebye-Brandt) zum ersten Fall dazu geholt, denn mitten in Flensburg ist eine Bombe hochgegangen. Im Laufe der Ermittlungen wird allen klar: Dr. Brockhaus hält sich nicht mit unnötiger Diplomatie auf. Auch wenn sie es nie zugeben würde, weiß vor allem Viktoria den großen Erfahrungsschatz der OFA immer mehr zu schätzen. Dr. Brockhaus scheint es nicht nach Hamburg zurückzuziehen, und so bereichert sie das Team durch ihren analytischen Blick auf Opfer und Täter auch in den weiteren Fällen.

Unter der Regie von Suki Maria Roessel spielen in weiteren Rollen Jonah Djalili, Petra Friedrich, Anton Spieker, Claudia Rieschel, Catherine Bode und andere. Die Drehbücher schrieben Sabine Leipert, Suki Maria Roessel, Julia Neumann, Isabell Serauky sowie Lasse Nolte. Es produziert die Akzente Film & Fernsehproduktion für die Fiction Magnet. Produzentin ist Miriam Düssel, Producerin Theresa Bacza. Die Redaktion im ZDF haben Dirk Rademacher und Sarah Flasch.

Szenenfoto: eine Ermittlerin der Spurensicherung

kniet an der weiblichen Leiche.

An zwei Tagen (3. und 4. Juni) wurden die aufwendigen Szenen am Strassburger Platz gedreht. Viele Schauslustige blieben immer wieder am Set stehen und wunderten sich über das große Aufgebot an Einsatzkräften. Ein Sendedatum steht noch nicht fest. Gedreht wird auch auf dem Friedhof in Hamburg-Ochsenwerder und weiteren Stadtteilen Hamburgs und in der Umgebung von Hamburg.