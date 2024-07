(ha). Die AWO Kita Morgenröte hat ihr 55-jähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest gefeiert: Für die Kita-Kinder gab es einen großen Spiele-Parcours mit Entenangeln, Kinderschminken, Schatzsuche und einer Fußballstation sowie ein Kita-Kino, in dem ein selbstgedrehter Film über den Kita-Alltag gezeigt wurde. Außerdem freuten sich die Kinder über ein großes Kuchen- und Snackbuffet, das die Eltern der Kita-Kinder vorbereitet hatten.

Bis zu 39 Jungen und Mädchen im Alter von eins bis sechs besuchen die Kindertagesstätte im Stadtteil Lurup jeden Tag, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Besonderheit der AWO Kita Morgenröte ist die große Vielfalt der Herkunftsländer der Kinder: In der Kita werden insgesamt 15 Sprachen gesprochen. „Die meisten Kinder kommen ohne Deutschkenntnisse zu uns. Daher ist es für uns von Anfang an wichtig, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Kinder sicher und geborgen fühlen und so die deutsche Sprache spielerisch und intuitiv erlernen können“, erklärt Rovena Kirst, Leiterin der Kita Morgenröte.

In der Kita Morgenröte spielen, erfahren und experimentieren die Kita-Kinder in interessant gestalteten Räumen und können mit altersgerechten Spielmaterialien eigene Spielideen entwickeln. Das naturnah gestaltete Außengelände und der nah gelegene Volkspark bieten verschiedene Möglichkeiten zum Entdecken, Klettern und Bauen. So können die Kinder vielfältige Erfahrungen in allen Lern- und Bildungsbereichen machen.

AWO steht für Arbeiterwohlfahrt. Als einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ist die AWO Hamburg zugleich Mitgliedsorganisation und professionelles Dienstleistungsunternehmen im Sozialbereich.

Von der Kita bis zum Seniorentreff – In mehr als 130 Einrichtungen setzt sich die AWO Hamburg mit derzeit etwa 800 Ehrenamtlichen und über 1.300 hauptamtlichen Mitarbeitenden unter anderem für Kinder, Jugendliche und Familien, sozial Benachteiligte, Migranten sowie für ältere Menschen ein. Dabei stellt das Engagement der AWO stets die Hilfe zur Selbsthilfe in den Vordergrund. Unser Verband tritt aber nicht nur als karitativer, sondern auch als sozial- und gesellschaftspolitischer Verband für eine sozial gerechte, solidarisch handelnde Gesellschaft ein.