(mr). Kinder und Erwachsene weinen am Kreisverkehr an der Stübeheide. Ein weißes Fahrrad lehnt an einer Straßenlaterne. Eltern sind aufgebracht und wütend. Rund um das Fahrrad liegen Plüschtiere, zahlreiche Blumen und Kerzen auf einer Rasenfläche. Der Name “Anton” steht in schwarz auf dem Fahrrad, einem “Ghost Bike”. Gespenstische Stille herrscht am Kreisverkehr – wurde hier ein Junge getötet? Glücklicherweise nicht, denn es sind Filmarbeiten für eine neue Folge vom “Großstadtrevier”.

Mit viel Aufwand produzierte die Filmcrew an zwei Tagen mehrere Szenen an einer extra hergerichteten Unglücksstelle. Etwa zwei Dutzend Komparsen spielten die trauernden Personen, wurden dabei von einer TV-Kamera aus mehreren Perspektiven gefilmt. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Die Hauptdarsteller Maria Ketikidou und Enrique Fiß haben sich laut Drehbuch als Zivilermittler in die trauernde Menschenmenge gemischt. Beide versuchen die aufgebrachten Schüler und Eltern zu beruhigen, die anlässlich des Todes des Schülers Anton rund um das weiße Fahrrad trauern. Damit die Zivilermittler ins beste Licht gerückt werden, halten Crewmitglieder während des Drehs weiße Styroporplatten in die Höhe. Mehrmals werden Kameraschienen an verschiedenen Stellen aufgebaut – die etwa 20-köpfige Crew der Letterbox Filmproduktion, die im Auftrag der ARD das “Großstadtrevier” produziert, hat alle Hände voll zu tun. Immer wieder bleiben Anwohner stehen und wundern sich über die zahlreichen Menschen und über die umfangreiche Technik wie Monitore, Kameras, Mikrofonangeln und einen großen Fuhrpark mit Masken-, Aufenthalts-, Technik- und Requisitenfahrzeugen.

Enrique Fiß (links) und Maria Ketikidou

in einer Drehpause am Filmset vom

„Großstadtrevier“. Foto: FoTe Press

Von Filmblockern werden die Anwohner vom Filmset ferngehalten mit der Bitte, um den Drehort einen Bogen zu machen. Da unter den Anwohnern die Aufregung über die Unglücksstelle so groß war, klebte dass das Filmteam kurzerhand einen Zettel ans Fahrrad: “Filmaufnahmen. Hier ist niemand gestorben. Großstadtrevier”. Bei den gedrehten Szenen handelt es sich um eine von zwölf neuen Folgen der mittlerweile 38. Staffel, die noch bis Oktober 2024 gedreht wird. Ein Sendedatum steht nicht fest, aber ab Herbst dieses Jahres startet die Staffel 37 in der ARD.

500 Folgen „Großstadtrevier“

Seit dem 6. Mai bis Anfang Oktober 2024 werden in der Hansestadt zwölf neue Folgen für die 38. Staffel gedreht, die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich ab Herbst 2025. Im Herbst und Winter dieses Jahres wird die 37. Staffel ausgestrahlt, in die auch die 500. Folge der Erfolgsserie fällt. Zum Jahreswechsel 2024/2025 plant Das Erste (ARD), den zweiten „Großstadtrevier“-Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Triage“ zu zeigen.

Produktion und Redaktion: Die Macher vom „Großstadtrevier“

„Großstadtrevier“ wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke, ausführender Produzent: Giacomo Vernetti) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).

Plüschtiere, Kerzen und persönliche

Abschiedsbriefe liegen um das

Fahrrad herum.

