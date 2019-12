(mr/ha). „Wer morgens hungrig in die Schule kommt, kann nicht richtig lernen“, sagt Uschi Glas. Die Schauspielerin gründete zusammen mit ihrem Mann Dieter Hermann den Verein „brotZeit für Kinder“. „Anlass für unser brotZeit-Projekt war die Erkenntnis, dass bis zu 25 Prozent der Grundschülerinnen und –schüler ohne ein ausreichendes Frühstück in die Schule kommen. Seit 2008 versuchen wir zu helfen“, sagt die 75-jährige Münchnerin und ergänzt:. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Hamburger Schulbehörde über 30 Schulen mit unserem Projekt erreichen.“

In Hamburg ist „brotZeit für Kinder“ an derzeit 32 Grundschulen aktiv – Tendenz steigend. Im neuen Schuljahr wurden erstmals deutlich mehr als 25.000 Frühstücke zubereitet: Im Monat September waren es 27.632.

Bildungssenator Ties Rabe: „brotZeit sorgt nicht nur für ein gesundes Frühstück, sondern zugleich auch für eine fast schon familiäre Frühstückszeit an der Schule. Mein Dank geht deshalb nicht nur an Uschi Glas und Dieter Hermann für ihre gute und vorbildliche Idee, sondern auch an die vielen Seniorinnen und Senioren, die die Schülerinnen und Schüler an den Schulen jeden Morgen willkommen heißen. Ich freue mich aber auch, dass Hamburgs Schulleitungen brotZeit gern angenommen haben. Das Frühstück verbindet gesunde Ernährung mit einem zusätzlichen Bildungsangebot der Schule.“

„Es ist mir persönlich eine große Freude, dass die Freie und Hansestadt Hamburg – übrigens als seinerzeit erstes Bundesland – unser Projekt brotZeit seit mittlerweile fünf Jahren mit öffentlichen Fördermitteln unterstützt“, freut sich Uschi Glas.

Die Freie und Hansestadt Hamburg übernimmt die Finanzierung des Frühstücksangebotes für 15 der 32 Schulen und stellt dafür jährlich 208.500 Euro zur Verfügung. Das besondere Angebot von „brotZeit“ ist Teil des umfassenden Programms „23 plus – starke Schulen“ des Senats zur Förderung von 23 Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen. Mit diesem Programm werden die Schulen bei der Entwicklung von speziellen Unterrichtsangeboten und Konzepten durch zusätzliches Personal sowie durch Beratungsangebote von Schulexpertinnen und -experten unterstützt. Darüber hinaus werden die Schulen aber auch durch zusätzliche Angebote von Stiftungen sowie durch eine Verbesserung der Eltern- und Schülerarbeit gestärkt.

Der Verein „brotZeit für Kinder“ finanziert die weiteren Schulen und unterstützt alle teilnehmenden Schulen bei der Logistik und Organisation. Alle Schulen führen „brotZeit“ eigenverantwortlich und auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt durch. Die Teilnahme ist freiwillig.

An diesen Hamburger Schulen wird das brotZeit-Frühstück angeboten:

Schule Jenfelder Straße

Grundschule Archenholzstraße

Stadtteilschule Alter Teichweg

Schule Am Schleemer Park

Grundschule Großlohering

Grundschule Ohrnsweg

Schule Langbargheide

Grundschule Stübenhofer Weg

Grundschule Rahewinkel

Grundschule Vizelinstraße

Schule Maretstraße

Schule Appelhoff

Schule Sterntalerstraße

Grundschule Potsdamer Straße

Schule Beim Pachthof

Grundschule Kirchdorf

Ganztagsgrundschule am Johannisland

Ganztagsschule an der Elbe

Schule Fuchsbergredder

Schule An der Glinder Au

Schule Rotenhäuser Damm

Fridtjof-Nansen-Schule

Schule Bonhoefferstraße

Max-Traeger-Schule

Clara-Grunwald-Schule

Grundschule an der Haake

Georg-Kerschensteiner-Grundschule

Ganztagsgrundschule Kroonhorst

Brüder-Grimm-Schule

Grundschule Lohkampstraße

Grundschule Bramfeld

Zusätzlich führen die Schule An der Burgweide und die Elbinselschule eigene Frühstücksprojekte durch, wie die Schulbehörde mitteilt.

„brotZeit“ wird vor Unterrichtsbeginn in einem Gemeinschaftsraum angeboten. Das Frühstück ist für alle Schüler zugänglich, Selektionen nach Bedürftigkeit oder sonstige Auswahlverfahren gibt es nicht. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Waren werden auf einem Büfett bereitgehalten. Die Kinder treffen die Auswahl selbst. Waren, die aus religiösen Gründen nicht akzeptabel sind, werden gekennzeichnet. Zwei Mal jährlich werden die vorgegebenen Qualitätsstandards überprüft. Alle Frühstückshelfer verfügen über die vorgeschriebenen Nachweise und erhalten regelmäßig eine Belehrung zur Lebensmittelhygiene.

Im elften Jahr seines Bestehens ist der Verein „brotZeit für Kinder e. V.“ in zehn Regionen tätig. Neben Hamburg sind dies Berlin, Dresden, Leipzig, der Regierungsbezirk Braunschweig, Rhein/Ruhr, Frankfurt am Main, Heilbronn, München und Mittelfranken. Deutschlandweit gibt es inzwischen 288 brotZeit-Schulen, in denen jährlich knapp 1,6 Millionen Frühstücke ausgegeben werden.

Ausführliche Informationen zu dem Verein „brotZeit für Kinder“ finden Sie hier.