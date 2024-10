(mr). Verwunderung im Abaton-Kino im Hamburger Grindelviertel: dort gab es am vergangenen Montagabend die Premiere des Films „Haltlos“. Mit dabei war Regisseur Kida Khodr Ramadan. An sich nichts Sonderbares – zur Premiere kommen regelmäßig Hauptdarsteller und Regisseure. Allerdings sitzt der 48-jährige Berliner eigentlich in Haft. In einem Berliner Gefängnis verbüsst Ramadan seit Anfang August eine Haftstrafe von zehn Monaten. Aber für die Präsentation seines Kimofilms beantragte Kida Khodr Ramadan Lockerungen, die im bewilligt wurden. Bereits eine gute Stunde vor Beginn der Premiere kam der Regisseur in Begleitung mit einer schwarzen Limousine mit Münchener Kennzeichen auf dem Parkplatz vor dem Abaton-Kino vorgefahren. Er rauchte mehrere Zigarretten und stand für Selfies und Fotos zur Verfügung.

Hauptdarstellern des Films, Lilith

Stangenberg, vor dem Abaton-Kino

in Hamburg. Fotos: FoTe Press

Der Star der Serie „4 Blocks“ stand mit seiner Hauptdarstellerin Lilith Stangenberg und dem Hauptdarsteller Samuel Schneider für Fragen rund um den Kinofilm zur Verfügung. Worum geht es dem Film? Natürlich um Affären, Adoption und gesellschaftliche Normbrüche. Zahlreiche Kinobesucher waren zur Premiere am 21. Oktober ins Abaton-Kino gekommen und waren begeistert.

Kida Khodr Ramadan befindet sich im offenen Vollzug

Ramadan befindet sich übrigens im offenen Vollzug. Das heißt, dass er regelmäßig an Wochenenden von Freitag- bis Sonntagabend sowie in der Woche tagsüber das Gefängnis verlassen darf. Da die Kinopremiere allerdings in den Abendstunden und darüber hinaus mehrere Kilometer von der Bundeshauptstadt entfernt stattfand, benötigte der Regisseur Unterstützung des Filmverleihs („Rapid Eye Movie“, mit Hauptsitz in Köln). Er hatte zusammen mit dem Regisseur eine Sondergenehmigung bei der Berliner Justiz beantragt. Ramadan sitzt eine Haftstrafe ab, zu der er im Februar 2022 verurteilt worden war. Er wurde in 33 Fällen schuldig gesprochen, ohne gültigen Führerschein am Steuer eines Kraftfahrzeugs gesessen zu haben.

Im Februar 2024 wurde der 46-jährige Schauspieler und Regisseur erneut zu einer Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. Dies geschah, nachdem er trotz der früheren Verurteilung wieder ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.

Gemeinsam mit den Hauptdarstellern

des Films Lilith Stangenberg (MItte) und

Samuel Schneider präsentierte der zu

einer Haftstrafe verurteilte Regisseur und Schauspieler Kida Khodr

Ramadan seinen neuen Film „Haltlos" im Abaton Kino.

Das Kino hatte selbst im Vorwege am 18. Oktober 2024 in einem Post auf Facebook darauf hingewiesen, dass Regisseur Kida Khodr Ramadan hat extra Hafturlaub bekäme, um bei der Premiere von „Haltlos“ im Abaton Kino bei Publikumsgespräch dabei zu sein.