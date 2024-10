(mr/ha). Am 13. Oktober feierte sie ihren 90. Geburtstag, sie begeistert seit über 60 Jahren ihre Fans mit ihrer Musik und hat auf den großen Bühnen der Welt gestanden: Nana Mouskouri. Zu diesem Anlass wird sie einige Tage danach in der beliebten Talkshow „3nach9“ in Bremen überrascht. Am 18. Oktober ist Nana Mouskouri, die abwechselnd in Genf, Athen und Paris lebt, in der Talkshow von Radio Bremen zu Gast. Bereits während des Warm Ups gab es minutenlang Standing Ovations, als sie als letzter Talkgast ins Studio und schließlich zu ihrem Sitzplatz geleitet wird.

Auch bei der Aufzeichnung selbst kommt es zu Standing Ovations. Moderatorin Judith Rakers (48) stellt die Musikerin der Runde und TV-Zuschauern vor und kündigt an: „Wir lassen sie noch einmal gebührend hochleben!“ Prompt folgt im Weserstudio donnernder Applaus von den Zuschauern und den anderen Gästen. An diesem Abend sitzen Schauspieler Moderatorin Sandra Maischberger (58), Jan Josef Liefers (60), Musiker Max Mutzke (43), Moderator Rudi Cerne (66) und Entertainer Hannes Ringlstetter (54) als Gast im TV-Studio. Gerührt sitzt Nana Mouskouri („Glück ist wie ein Schmetterling“, „Guten Morgen Sonnenschein“) auf ihrem Platz und ringt mit den Tränen. Der Beifall reißt erst ab, nachdem sich das gesamte Publikum von ihren Sitzpläten erhebt. Eine weitere Überraschung: in der Sendung erhält der Weltstar 90 weiße Rosen. „Noch nie hat das Studio so geduftet wie heute, denn wir haben neunzig weiße Rosen hergeholt. Nicht aus Athen, Nana, sondern aus Bremen! Um Ihren Geburtstag zu feiern“, sagt Judith Rakers, die zusammen mit Giovanni di Lorenzo (65) die Sendung moderiert.

Die Songs von Nana Mouskouri haben Geschichte geschrieben. Im Jahr 2015 war die gebürtige Griechin mit 300 Millionen verkauften Tonträgern nach Madonna sogar die erfolgreichste Musikerin weltweit. Ihr Markenzeichen: lange, schwarze Haare und eine rechteckige schwarz gerahmte Brille. Mouskouri wird auf Kreta geboren, zieht später mit ihrer Schwester nach Athen und absolviert dort eine Ausbildung am Konservatorium, die sie jedoch nicht abschließt. Sie wird Teil eines Jazz-Quartetts und macht so Bekanntschaft mit einem Komponisten – das verschafft ihr den Durchbruch als Sängerin. Mehr als 1.550 veröffentlichte Titel in den unterschiedlichsten Sprachen und eine weltweite Karriere folgen. Woraus sie Zuversicht und Freude schöpft und wie verbunden sie auch heute noch mit ihrer Musik ist, erzählt Nana Mouskouri bei „3nach9“.