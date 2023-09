(ha/mr). Klein, aber fein. Mit 20 Jahren Ensuite-Spielzeit, knapp 5.200 Vorstellungen und über 2,8

Millionen Zuschauern aus der ganzen Republik ist „Heiße Ecke“ im Schmidts Tivoli auf Hamburgs sündiger Reeperbahn das erfolgreichste deutsche Musical. Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt. Vom 16. bis 18. September 2023 wurde der Musicalhit drei Tage lang gefeiert – mit vielen Überraschungen, Aktionen und prominenten Gästen. Stehende Ovationen und ein fulminantes Medienecho gab’s schon bei der Uraufführung am 16. September 2003 – und der Erfolg des Musicals von Martin Lingnau (Musik), Heiko Wohlgemuth (Songtexte) und Thomas Matschoß (Buch) rund um 24 Stunden am legendären Imbiss, an dem sich ganz St. Pauli trifft, reißt seitdem nicht ab.

Ein Bus wirbt für die „Heiße Ecke“ auf der

Reeperbahn. Fotos: FoTe Press

Jeden Abend begeistern neun Ensemblemitglieder in über 50 Rollen mit derben Sprüchen, zu Herzen

gehenden Geschichten und mitreißenden Songs. „Die ‚Heiße Ecke‘ ist ein Phänomen – eine Erfolgsgeschichte in und für ganz Hamburg. In zwei Jahrzehnten hat sich die Produktion vom Geheimtipp zum dauerhaften Publikumsliebling entwickelt. ‚Heiße Ecke‘ hat heute Kultstatus und gehört zur Stadt wie Hafen, Michel und Alster,“, sagt Schmidt-Theaterchef und „Heiße Ecke“-Regisseur Corny Littmann. „Die ‚Heiße Ecke‘ ist eine Attraktion, die Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum anzieht. Das spiegelt auch die Renaissance von St. Pauli: Der Hamburger Kiez ist heute berühmter als die Stadt selbst.“

Auch Musiker Stefan Gwildis feierte mit.





Das große Jubiläum wurde drei Tage lang gefeiert: Die „Heiße Ecke“-Geburtstagsshows am Sonnabend, dem 16. und Sonntag, den 17. September startete mit einem zünftigen Bierempfang, dazu gab es einen

Currywurstverkauf zugunsten von Hamburg Leuchtfeuer e.V., einen „Heiße Ecke“-Fotoautomaten und diverse Gewinn- und Mitmachaktionen vor und während der Vorstellungen. Am Montag, den 18. September wurde der Rote Teppich ausgerollt. Dann gab es die große „Heiße Ecke“-Geburtstagsgala mit geladenen Gästen und prominenten Überraschungsgästen auf der Bühne. Unter anderem waren dabei TV-Koch Tim Mälzer, Moderator Reinhold Beckmann und Sänger Andreas Zaron. Auch Hannelore Hoger, Ralph Morgenstern, Matthias Schloo, Dagmar Berghoff und unter anderem Tetje Mierendorf waren dabei. Abends schaute auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher vorbei. Herzlichen Glückwunsch – auf die nächsten 20 Jahre.

Ex-Tagesschau-Sprecherin

Dagmar Berghoff und

TV-Koch Tim Mälzer.