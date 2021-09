(ha/ds). Was für ein Fest: Als bestens aufgelegter Gastgeber führte Schmidt-Hausherr Corny Littmann durch ein buntes, prall bestücktes Jubiläumsprogramm zum 30. Geburtstag vom Schmidts Tivoli. Neben Songs und Szenen aus dem St. Pauli Musical „Heiße Ecke“, das nach anderthalb Jahren Pandemiepause pünktlich zum runden Geburtstag an der traditionsreichen Kiezbühne seine Wiederaufnahme feiert, gratulierten Künstler wie Emmi & Willnowsky, Wolfgang Trepper, Bodo Wartke und die „Queen of Comedy“ Elke Winter. Sie alle sind regelmäßig als Künstler im Schmidts Tivoli engagiert.

Im Publikum amüsierten sich unter den geladenen 280 Gästen unter anderem Hamburgs Innensenator Andy Grote mit Ehefrau Catherine, Udo Lindenberg, Mary Roos, Rolf Zuckowski mit Gattin Monika, Gayle Tufts, Jane Comerford, das Duo Bo Doerek und Nachbar Thomas Collien vom St. Pauli Theater.

Von links: Theater-Boss Corny Littmann, Schlagerikone Mary Roos

und Panik-Präsident Udo Lindenberg vor der Fotowand

“30 Jahre Schmidts Tivoli”. Foto: FoTe Press

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher gratulierte der Traditionsbühne: „Die ganz besondere Theater- und Bühnenkultur, die die Schmidt-Familie nach St. Pauli, nach Hamburg gebracht hat, ist ein großartiger Gewinn für unsere Stadt und unsere Kultur. Besonderes Theater, intelligente Unterhaltung, mitreißende Shows: Das Schmidt steht für Kreativität, Toleranz und Vielfalt.“

Auch Tessa Aust und Hannes Vater aus der Schmidt-Geschäftsführung und Mit-Gesellschafter Norbert Aust, der damals am 1.9.1991 gemeinsam mit Littmann und zwei Partnern das Schmidts Tivoli eröffnete, freuten sich auf der Bühne über die erste große Feierlichkeit der Schmidt-Bühnen seit Pandemiebeginn – und die letzte im (aufgrund der aktuellen Auflagen) nur knapp zur Hälfte gefüllten Saal: Ab 5. Oktober 2021 werden die Schmidt-Bühnen samt hauseigener Gastronomie das 2G-Modell nutzen, mit dem die bisherigen Corona-Beschränkungen weitestgehend fallen.

Neben der „Heißen Ecke“, die ab heute wieder dauerhaft dienstags bis sonntags auf dem Tivoli-Spielplan steht, feiert am 15. Oktober „Der achtsame Tiger“, das neue Kindermusical von Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth Uraufführung – mit der Wiederaufnahme von „Die Weihnachtsbäckerei“ ab 27. November das zweite Familienmusical im Tivoli in diesem Jahr. Der Vorverkauf hat begonnen, Infos unter tivoli.de.