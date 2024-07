(ha). Nachdem eine 15-Jährige am frühen Freitagnachmittag am Friedrichshulder Weg in Lurup Opfer eines Sexualdelikts geworden ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen saß die Jugendliche im Friedrichshulder Weg gegen 13.15 Uhr im rückwärtigen Bereich des dortigen Schwimmbads auf dem Bordstein, als ein Mann sich zunächst vor sie stellte. Im weiteren Verlauf setzte er sich neben das Mädchen und küsste es unvermittelt und gegen seinen Willen. Die Geschädigte stieß den Täter von sich, woraufhin er über einen Fußweg entlang der Gleise in Richtung des S-Bahnhofs Elbgaustraße flüchtete.

Wenig später durch die alarmierte Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann führten nicht zu dessen Ergreifung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

schwarz

etwa 30 Jahre alt

170 bis 180 Zentimeter groß

schlanke Figur

sehr kurze, schwarze Haare

gelblich verfärbte Augen

sprach Englisch und Französisch

bekleidet mit einem rot-schwarzen, quergestreiften Pullover mit

weißer Schreibschrift im Brustbereich, schwarzer Jeanshose mit

Löchern an den Knien und gelb-schwarzen Arbeitsschuhen

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden ein Mann und eine Frau gebeten, die jeweils zu Fuß über den erwähnten Stichweg aus Richtung des S-Bahnhofs Elbgaustraße kommend den Tatort passierten, sich zu melden.