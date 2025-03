(ha). In den Abendstunden des gestrigen Mittwochs wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr über ein verrauchten Treppenraum an der Gärtnerstraße in Hoheluft-Ost informiert. Aufgrund der weiteren Meldungen wurde bereits durch den Lagedienstführer der Feuerwehr Hamburg auf Feuer mit zwei Löschzügen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der zuständigen Feuer- und Rettungswache Rotherbaum war der erste Rettungsweg durch den Treppenraum aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr möglich.

Durch die Feuerwehr Hamburg wurden fünf Personen, die sich auf verschiedenen Balkonen befanden, über eine Drehleiter gerettet. Zeitgleich retteten die Feuerwehreinsatzkräfte weitere zwei Personen mittels Brandfluchthauben über den Treppenraum.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung im Kellergeschoss mit einem Strahlrohr im Innenangriff durchgeführt. Im Verlauf den Brandeinsatzes wurden zwei Personen mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser befördert. Weitere Bewohner des Wohnhauses wurden durch den Rettungsdienst untersucht und verblieben unverletzt der Einsatzstelle. Es brannten Möbel und Kartonagen im Keller eines viergeschossigen Wohnhauses, wie die Feuerwehr mitteilt.

Anschließend fanden Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen des Brandobjektes

statt. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei

übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg in der Spitze mit 65 Einsatzkräften der

Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst etwa zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.