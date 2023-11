(mr/ha). Auf dem Grundstück eines Bestattungsinstituts an der Manhardtstraße in Hamburg-Billstedt fiel vor einigen Tagen die Filmklappe für eine neue Folge zur 11. Staffel von „Morden im Norden“ (ARD). Obwohl die TV-Serie in Lübeck spielt, wird sie größtenteils in Hamburg gedreht. Offenbar kommt es in dem Beerdigungsunternehmen, welches in der Serie als „Beerdigungsinstitut Annegret Thomsen Lübeck“ zu sehen ist, zu einem Mordfall. Die Kripo Lübeck ermittelt. Bei den Filmarbeiten vor dem Gebäude kommt es zu folgender Szene: eine Frau möchte zu dem Tatort, kommt zu einer Polizist. Sie steht an einem blauweißen Absperrband und lässt sie nicht passieren. Schauspielerin Julia E. Lenska wird auf die Situation aufmerksam und stößt als Polizistin Nina Weiss dazu. Sie stellt sie mittels ihres Dienstausweise vor, fragt die Frau nach ihrem Anliegen und lässt sie ins Gebäude gehen.

Was genau in dem Bestattungsunternehmen passiert ist, erfärt der TV-Zuschauer voraussichtlich ab Januar 2025. Bis Mitte November sollen insgesamt 14 neue Episoden entstehen, wie es in einer Mitteilung des Norddeutschen Rundfunks heißt. So lange müssen die Zuschauer aber nicht auf neue Folgen warten: Schon ab Januar kommenden Jahres sind auf dem angestammten Sendeplatz montags um 18. 50 Uhr im Ersten die 12 neuen Folgen der 10. Staffel zu sehen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

