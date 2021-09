(ha). Hinter jeder Entertainment-Inszenierung – sei es bei einem Konzert, auf einer Festivalbühne oder in der Elbphilharmonie – steckt eine Menge Technik. Genau dieser Technik widmet sich die Live, Entertainment and Technology Convention, die erstmals vom 26. bis zum 28. Oktober in der Hamburg Messe stattfinden wird.

Herzlichen Glückwunsch: Gala zum 30. Geburtstag vom Schmidts Tivoli

Auf dem Roten Teppich: gute Laune mit dem Ensemble des Musicals „Heiße Ecke“. Foto: FoTe Press

(ha/ds). Was für ein Fest: Als bestens aufgelegter Gastgeber führte Schmidt-Hausherr Corny Littmann durch ein buntes, prall bestücktes Jubiläumsprogramm zum 30. Geburtstag vom Schmidts Tivoli. Neben Songs und Szenen aus dem St. Pauli Musical „Heiße Ecke“, das nach anderthalb Jahren Pandemiepause pünktlich zum runden Geburtstag an der traditionsreichen Kiezbühne seine Wiederaufnahme feiert, gratulierten Künstler wie Emmi & Willnowsky, Wolfgang Trepper, Bodo Wartke und die „Queen of Comedy“ Elke Winter. Sie alle sind regelmäßig als Künstler im Schmidts Tivoli engagiert.

