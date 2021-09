(ha). Es ist eine Tat, die sprachlos macht. Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die heute Morgen (18. September 2021) die Schlafstätte eines 39-jährigen Obdachlosen angezündet haben. Durch die schnelle Hilfe einer Zeugin blieb der schlafende Mann trotz der Flammen unverletzt. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schlief der 39-Jährige in der dortigen Parkanlage zwischen einem Bürokomplex und dem “Café mit Herz” (einer Hilfseinrichtung für Obdachlose), als die zwei Männer den Schlafsack anzündeten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Reeperbahn/Millerntorplatz.

Eine Zeugin erkannte die Situation und zog den schlafenden Mann aus dem brennenden Schlafsack und löschte die Flammen, wodurch der 39-Jährige unverletzt blieb.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Zur Personenbeschreibung ist zum jetzigen Zeitpunkt lediglich bekannt, dass der eine Mann etwa 185 Zentimeter groß und mit einem dunklen Rollkragenpullover und einer dunklen Jeans bekleidet war und der zweite Mann dunkle Haare hat.

Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 oder an einem Polizeikommissariat zu melden.

Herzlichen Glückwunsch: Gala zum 30. Geburtstag vom Schmidts Tivoli

Auf dem Roten Teppich: gute Laune mit dem Ensemble des Musicals „Heiße Ecke“. Foto: FoTe Press

(ha/ds). Was für ein Fest: Als bestens aufgelegter Gastgeber führte Schmidt-Hausherr Corny Littmann durch ein buntes, prall bestücktes Jubiläumsprogramm zum 30. Geburtstag vom Schmidts Tivoli. Neben Songs und Szenen aus dem St. Pauli Musical „Heiße Ecke“, das nach anderthalb Jahren Pandemiepause pünktlich zum runden Geburtstag an der traditionsreichen Kiezbühne seine Wiederaufnahme feiert, gratulierten Künstler wie Emmi & Willnowsky, Wolfgang Trepper, Bodo Wartke und die „Queen of Comedy“ Elke Winter. Sie alle sind regelmäßig als Künstler im Schmidts Tivoli engagiert.

