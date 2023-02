(mr). Nanu? Wer geht denn betrunken über die Simon-von-Utrecht-Straße und betritt einen Kiosk, um sich neuen Alkohol zu besorgen? Es ist Schauspielerin Lilith Stangenberg (34, „Tatort“). Allerdings ist die Berliner Schauspielerin keinesfalls unkontrolliert dem Alkohol verfallen, sondern sie steht aktuell als Hauptdarstellerin für den Kinofilm „Sterben – Auch eine Komödie“ (Arbeitstitel) vor der Kamera. Dazu wurden unter anderem Außenaufnahmen vor dem Eingangsbereich und Innenaufnahmen im Kiosk gefilmt. Die Schauspielerin trank übrigens nicht wirklich Alkohol, sondern drehte sich vor jeder gedrehten Szene mehrfach im Kreise. Auf diese Weise konte sie wohl am besten eine Betrunkene spielen. Die Szene: sie geht betrunken über eine Straße, greift zum Handy. Dann betritt sie sie einen Kiosk und kauft sich eine Flasche harten Alkohol. Dann verlässt sie den Kiosk – die Szene ist nach mehrmaligem Drehen im Kasten.

Zum Inhalt heißt es auf der Homepage der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein, die das Filmprojekt fördert: Sterben ist ein Film über die Intensität des Lebens angesichts des Todes. Er ist zart und brutal, absurd listig und todtraurig, manchmal bitter, manchmal überraschend schön. Die Mitglieder der Familie haben sich schon lange verloren, das Leben hat sie auseinanderdriften lassen. Doch als der Tod in geradezu grotesk vielen Erscheinungen und Formen an ihre Türen klopft, begegnen sie einander wieder. Am Ende steht ein Wunder.

Nach Angaben der Filmförderung sollen insgesamt 16 Drehtage in Hamburg und Schleswig-Holstein geplant sein. Vor der Kamera stehen unter anderem Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Robert Gwisdek, Saskia Rosendahl und Ronald Zehrfeld.

Nachem die Filmcrew Tage zuvor Innenaufnahmen in einem Wohnhaus an der Annenstraße gedreht hat, machte das Filmteam kürzlich auf dem Kiez Halt, um unter anderem auch eine spektakuläre Außenszene an der Hein-Hoyer-Straße zu filmen. Dazu wurde die Straße zum Teil komplett gesperrt, damit gefahrlos die Szene mit der TV-Kamera eingefangen werden konnte. Ein gutes Dutzend an Filmblockern wurde eingesetzt, damit niemand Unberechtiges durch die Straße läuft und die Dreharbeiten behindert. Der Autoverkehr wurde bis in die späten Abendstunden über umliegende Straßen umgeleitet.

Ein ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug diente als Wassertankfahrzeug, das mithilfe eines Hubwagens Regen immitierte. Zudem diente der Hubwagen als Licht-Mast, der die Straße ausleuchtete. Bereits an zwei vorherigen Tagen drehte die Filmcrew in einem Gebäude an der Hein-Hoyer-Straße. Die Anwohnenden hatten sich quasi schon an die Einschränkungen bezüglich der Parkplätze gewöhnt.

„Sterben – Auch eine Komödie“ ist ein Kinofilm unter der Regie von Matthias Glasner. Wann der Film im Kino zu sehen sein wird, steht aktuell noch nicht fest.