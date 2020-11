(ha). Nachdem sich gestern (9. November) am frühen Nachmittag ein Mann zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren in Poppenbüttel in unsittlicher Weise genähert hat, bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die Mädchen an der Straße Hohensasel beziehungsweise Saselbergweg entlang.

Die Mädchen waren jeweils alleine mit dem Fahrrad unterwegs, als ein junger Mann sie ansprach und hierbei exhibitionistische Handlungen vornahm. Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen führten nicht zum Antreffen des Mannes.

Die Ermittlungen werden an der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) geführt. Die Spezialisten gehen derzeit davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter gehandelt haben dürfte.

Dieser wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, zirka 175 bis 185 Zentimeter groß, normale Figur, heller Teint, dunkelbraune kurze Haare. Der unbekannte Mann fuhr ein dunkles Herrenrad.

Zeugen, die Beobachtungen zu den geschilderten Vorkommnissen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

Yasmina Filali verteilt Kleider- und Lebensmittelspenden an Obdachlose

TV-Schauspielerin Jasmina Filali stand nachmittags am Hamburger Hauptbahnhof und verteilte Lebensmittel- und Kleiderspenden an zahlreiche Bedürftige. Foto: FoTe Press

(ha/ds). In Zusammenarbeit mit der Initiative “Hilfe für Hamburger Obdachlose” verteilte die TV-Schauspielerin Yasmina Filali heute ab 14.30 Uhr Kleiderspenden an Obdachlose und Bedürftige am Hamburger Hauptbahnhof. Auf den vorher aufgebauten Tischen wurden zahlreiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, sowie Artikel für den täglichen Bedarf wie Zahnpasta oder Duschgel aufgebaut und an Bedürftige verteilt. Auch Wasserflaschen und Chipstüten waren dabei. Viele Tüten wurden zudem mit einen 20-Euro-Schein gefüllt, damit sich die Bedürftigen etwas kaufen können, wenn ihre Tüte leer ist.

