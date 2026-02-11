Moderator Reinhold Beckmann verliert sein Zuhause in Ottensen

(mr). Was für ein unschöner Moment für TV-Moderator Reinhold Beckmann: Wegen eines Wasserschadens ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Kurz vor seinem 70. Geburtstag am 23. Februar 2026 steht der Moderator vor einem unerwarteten Problem. Wegen eines Wasserschadens in seiner Wohnung muss er sich für den Übergang ein neues Zuhause suchen. Das sagte der TV-Moderator in der NDR Talkshow am 6. Februar, bei der er als Gast war.

Wie der Talkgast erzählte, was er gerade in Indien unterwegs. „Ich bekam die Nachricht, dass meine Wohnung abgesoffen ist – so, dass da nichts mehr zu retten ist“, erklärte der 69-Jährige sichtlich mitgenommen. „Das ist ein älteres Gebäude. Ich wohne in so einer Fabrik“, ergänzte Beckmann.

Ein implodierter Boiler in der Wohnung über seiner sorgte für einen so heftigen Wasserschaden, dass die Instandsetzung des Wohnhauses ein Jahr dauern würde. „Der Mann über mir, das ist ein Reeder, hat einen falschen Boiler installiert. Der implodierte und hat das ganze Haus unter Wasser gestellt“, so Beckmann weiter. „Ich habe kein Zuhause, nein“, antwortete Reinhold Beckmann auf eine Frage von Moderatorin Bettina Tietjen, der trotz der Misere seinen Humor wahrte und sich ein Lachen nicht verkneifen konnte. Gerade aus Indien angekommen, musste Beckmann also wieder Koffer packen. Die Sanierung soll mindestens ein Jahr dauern. Jahrelang wohnte Reinhold Beckmann in einer Villa Winterhude, die letzten Jahre verbrachte er in einem Fabrikgebäude in Hamburg-Ottensen. „Du verlierst ein Zuhause, das du sehr geliebt hast“, so Beckmann. Die Bude stinke durch die Feuchtigkeit, Lebensmittel seien abgesoffen.

Reinhold Beckmann, langjähriger Moderator der „Sportschau“, macht seit Jahren auch Musik. 2022 brachte er mit seiner Band das Album „Haltbar bis Ende“ raus und ging ein Jahr später auf Tournee. Er ist zudem Geschäftsführer der Hamburger TV-Produktions­firma „beckground tv“, die unter anderem „Inas Nacht“ produziert. Mit dem Verein „Nestwerk e. V.“ engagiert er sich, um Kinder und Jugendliche durch Sport zu integrieren.

Der Wasserschaden hat enorme Folgen für die Wohnung des Moderators. Einige persönliche Gegenstände, wie seine Musikinstrumente und Rechercheunterlagen für ein Buch konnte der Autor glücklicherweise retten. Neben Beckmann begrüßten Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen in der Ausgabe vom 6. Februar (abrufbar in der ARD-Mediathek) auch Schauspieler Jan van Weyde, Sänger Wincent Weiss, Schauspielerin Rebecca Immanuel, Moderatorin Laura Larsson, Sportmoderatorin Lea Wagner sowie Vertreter des Seniorenheims „Residenz Heideblüte“ in Schneverdingen, das durch TikTok-Tanzvideos bekannt wurde.