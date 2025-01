(ha). Am 8. Januar 2025 gegen 3.15 Uhr konnten eingesetzte Bundespolizisten bei einer gezielten Fahndung mit entsprechenden Fotos aus einer Überwachungskamera einen mutmaßlichen Handy-Dieb (35) innerhalb von einer Stunde nach der Tatbegehung am Hamburger Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Das Stehlgut, ein hochwertiges Mobiltelefon im Wert von etwa 300 Euro) konnte bei dem Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Zuvor erschien der Geschädigte gegen 2.15 Uhr im Bundespolizeirevier und erstattete eine Anzeige gegen „Unbekannt“. In einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof wurde dem Geschädigten das auf dem Tisch liegende Handy entwendet. „Ein Streifenteam der Bundespolizeiinspektion Hamburg sichtete umgehend das aufgezeichnete Videomaterial einer Überwachungskamera im Schnellrestaurant. Die Tathandlung sowie der mutmaßliche Täter waren gut auf den Aufzeichnungen zu erkennen“, sagt Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei.

Aufgrund des guten Fotomaterials des Tatverdächtigen begaben sich umgehend mehrere Bundespolizeistreifen in eine gezielte Fahndung nach dem Beschuldigten. Bereits eine Stunde später konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen am Steindamm wiedererkennen und widerstandslos vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte (35) wurde zum Bundespolizeirevier verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurde das zuvor entwendete Handy aufgefunden und sichergestellt. Der ukrainische Staatsangehörige gab den Diebstahl umgehend zu. Ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung musste der Tatverdächtige mit festem Wohnsitz in Hamburg wieder entlassen werden.

Dem Geschädigten konnte sein Mobiltelefon wieder übergeben werden. Der Mann war sichtlich erstaunt über den schnellen bundespolizeilichen Fahndungserfolg. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor Taschendieben: Seien Sie wachsam und führen Sie Handys und Geldbörsen nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. „In diesem Fall lag das Handy unbeaufsichtigt auf einem Tisch im Schnellrestaurant. Das ist quasi eine Einladung an Kriminelle um schnell und einfach an Beute zu gelangen“, sagt Rüdiger Carstens und ergänzt: „Der Ideenreichtum der Diebe kennt keine Grenzen. Bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige. In diesem Fall hat der Geschädigte völlig richtig gehandelt und hat umgehend eine Anzeige erstattet.“