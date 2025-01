(mr/ha). Die Polizei ist am Montagmittag gegen 11.10 Uhr zu einem Großeinsatz in die Hamburger Altstadt gerufen worden. Dort wurde in einem Haus in der Nähe der Speicherstadt geschossen. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilt, verletzte ein Mann (86) eine Frau (38), indem er ihr ins Bein geschossen

haben soll. Sofort rasten mehr ein Dutzend Streifenwagen mit zahlreichen Polizeikräften zum Mehrfamilienhaus und nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Nachbarn und Nachbarinnen hatten laute Hilferufe gehört.

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es in einer Wohnung in der Hamburger Altstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 86-jährigen Mann und einer 38-jährigen Frau gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der Senior die Frau durch einen Schuss am Bein verletzt haben.

Umgehend alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen nahmen den Tatverdächtigen wenig später in seiner Wohnung vorläufig fest. Eintreffende Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten die nicht lebensgefährlich verletzte Frau und transportierten sie in ein Krankenhaus.

Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamts der Region Mitte I (LKA 113) übernahmen die Ermittlungen vor Ort – diese dauern weiterhin an.