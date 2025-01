(ha). Mit dem neuen kostenlosen Online-Service Kredit-Check der Verbraucherzentrale Hamburg können sich Verbraucherinnen und Verbraucher einen transparenten Überblick über die tatsächlichen Kosten ihres Ratenkredites verschaffen. Neben den vereinbarten Zinsen zahlen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer häufig auch für eine ganze Reihe von Nebenkosten, wie zum Beispiel für eine Restschuldversicherung. Zudem vergleicht der Kredit-Check auf Wunsch den Zinssatz eines Kredites mit den bei Vertragsschluss marktüblichen Zinsen und überprüft, ob die monatliche Rate in einem angemessenen Verhältnis zu dem beim Vertragsschluss angegebenen Einkommen stand.

„Häufig sind die Vertragsunterlagen so gestrickt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht ohne weiteres erkennen können, wie teuer ihr abgeschlossener Ratenkredit wirklich ist“, kritisiert Kerstin Föller von der Verbraucherzentrale Hamburg und ergänzt: „Mit unserem neuen Angebot wollen wir Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern den Rücken stärken und sie dabei unterstützen, die schwarzen Schafe unter den Kreditgebern zu entlarven.“ Ratsuchende finden den Kredit-Check der Verbraucherzentrale Hamburg unter http://www.vzhh.de/kredit-check

Die Ersteinschätzung des Kredit-Checks bietet Verbraucherinnen und Verbraucher eine erste Orientierung. Sie ersetzt keine Beratung im persönlichen Einzelfall. Die Verbraucherzentrale Hamburg berät Ratsuchende anbieterunabhängig bei allen Fragen rund um ihren Ratenkredit. Der Kredit-Check wird gefördert von der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg.

Pietro Lombardi – „Kapitel“ Tour 2025

(ha). Pietro Lombardi kündigt seine letzte große Tournee an. Mit der „Kapitel“ Tour 2025 schenkt er seinen Fans unvergessliche Abende auf den großen Bühnen – verbunden mit einem DANKE für all die Liebe und Treue über die Jahre. In der deutschen Popmusik gibt es kaum einen Künstler, der seine Fans so

direkt und offenherzig an seinem Leben teilhaben lässt wie Pietro Lombardi.

Er hat seine Fans immer mit Ehrlichkeit und Nähe begeistert. Seine Musik erzählt Geschichten voller Leidenschaft, Lebensfreude und Emotionen – über Höhen und Tiefen, die das Leben schreibt. Die „Kapitel“ Tour vereint all das: die größten Hits wie „Phänomenal“, „Cinderella“ und „Bella Donna“, die zum Feiern

und Mitsingen einladen, und neue Songs, die berühren und einen Blick in Pietros Gefühlswelt erlauben.

Die Sommer-Vibes seiner Show bringen Licht und Energie in die kalten Wintermonate. Gleichzeitig sorgt seine kraftvolle Liveband für einen unvergesslichen Abend, bei dem Lachen, Tanzen und Gänsehaut garantiert sind. Pietro Lombardi zeigt sich auf dieser Tour so nahbar und authentisch wie nie zuvor – der charmante Entertainer, der herzliche Familienmensch, der Mann, der mit seiner Musik Millionen

erreicht hat.

Mit über zwei Millionen Followern auf Instagram, 1,5 Millionen Fans auf TikTok und 656.000 monatlichen Hörer:innen auf Spotify hat Pietro eine Fancommunity geschaffen, die ihn liebt und begleitet. Doch diese Tour ist eine einzigartige Gelegenheit, ihn noch einmal hautnah in voller musikalischer Leidenschaft zu erleben. „Bleib dir treu, und die Welt wird sehen, wer du wirklich bist.“ – Dieses Motto zieht sich wie ein roter Faden durch diese letzte große Tournee, die einen emotionalen und kraftvollen Abschluss markiert.

Das neue Album „Kapitel“ erscheint am 17. Januar 2025 (Universal). Tickets sind jetzt erhältlich für alle Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Am 10. Februar 2025 kommt der Künstler nach Hamburg. Der Auftritt ist in der Barclays Arena.