(ha/mr). 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, versammeln sich Politiker und Bürger zwischen Alster und Elbe, um das zu feiern, was alle zusammen vereint: den „Tag der Deutschen Einheit“. Am 2. und 3. Oktober 2023 wird Hamburg die Feierlichkeiten zum „Tag der Deutschen Einheit“ ausrichten, einschließlich eines Bürgerfests an der Binnenalster, das für Bürger Hamburgs sowie aus allen anderen Bundesländern offen steht.

Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher, stellte bereits vor einigen Wochen das Programm für die Feierlichkeiten unter dem Motto „Horizonte öffnen“ vor. Das Ziel ist es, die Vielfalt, Modernität und Weltoffenheit Deutschlands zu feiern und neue Perspektiven für die Zukunft des wiedervereinigten Deutschlands zu eröffnen. Das Bürgerfest bietet den Gästen Informationen, Unterhaltung und interaktive Aktivitäten.

Peter Tschentscher betonte: „Hamburg ist eine international geprägte Metropole des Fortschritts und der Vielfalt. Wir nutzen diese Stärken, um gemeinsam neue Horizonte zu entdecken. Dies ist die Botschaft, die wir am 2. und 3. Oktober 2023 an der Alster zum Tag der Deutschen Einheit vermitteln werden. Gleichzeitig feiern wir die Wiedervereinigung von Ost und West, die uns 1990 auch in der heutigen Metropolregion Hamburg mit unseren Nachbarn vereint hat.“

Staatsrätin Almut Möller betonte die Bedeutung des Föderalismus und sagte: „Der Tag der Deutschen Einheit ist der Höhepunkt der Hamburger Bundesratspräsidentschaft. Hamburg wird sich am 2. und 3. Oktober 2023 als ein Bundesland präsentieren, das geprägt ist von Vielfalt, Modernität und Internationalität. Wir begrüßen zum Tag der Deutschen Einheit alle Bundesländer und Verfassungsorgane im Herzen unserer Stadt. Der Föderalismus macht unser Land stark – nur im Miteinander können wir die Herausforderungen unserer Zeit meistern.“

Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, betonte die Bedeutung der Feierlichkeiten und sagte: „Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg sind ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Wir wollen möglichst viele Menschen aus nah und fern für einen Besuch des Bürgerfestes in Hamburg begeistern. An den beiden Veranstaltungstagen werden voraussichtlich mehrere hunderttausend Menschen unsere Stadt besuchen. Hamburg möchte seine Gastgeberrolle nutzen, um ein modernes, vielfältiges und offenes Deutschland im Herzen Europas zu zeigen.“

Das Bürgerfest, das unter dem Namen „Festival der Einheit“ stattfindet, bietet eine breite Palette an Aktivitäten für alle Altersgruppen und Interessen.



Hier sind einige der geplanten Programmpunkte:

Die Ländermeile entlang der Mönckebergstraße zeigt die Einzigartigkeit der deutschen Bundesländer, von Landschaften über Kultur und Wissenschaft bis hin zu gastronomischen und musikalischen Angeboten.

Die Verfassungsorgane, darunter der Bundesrat, der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht, informieren über ihre Aufgaben und Arbeit.

Das Young Future Lab auf dem Gänsemarkt bietet Workshops und Networking-Möglichkeiten für junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren.

Die Metropolregion Hamburg präsentiert sich und ihre Pläne an der Reesendammbrücke.

Verschiedene Vereine und Institutionen stellen sich vor und bieten Einblicke in ihr zivilgesellschaftliches Engagement.

Die Blaulichtmeile zeigt die Arbeit von Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei, THW und Hilfsorganisationen.

Internationale Konsulate und Einrichtungen präsentieren sich am Gerhart-Hauptmann-Platz.

Nachhaltigkeitsprojekte werden entlang des Neuen Jungfernstiegs vorgestellt.

Digitale Innovationen und Lösungen für die Mobilität von morgen werden zwischen Große Bleichen und Colonnaden präsentiert.

Für Kinder und Familien gibt es Spielmöglichkeiten an verschiedenen Orten.

Die Nacht der Einheit am 2. Oktober bietet Live-Entertainment aus Musik und Kultur an verschiedenen Veranstaltungsorten.

Das Bürgerfest ist barrierefrei und der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen zum Programm sind auf der offiziellen Event-Webseite unter www.tag-der-deutschen-einheit.de verfügbar.

Am Veranstaltungstag ist in der Zeit von 6 Uhr bis 16 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 040 / 428 65 65 65 geschaltet. Das Gebiet sollte nach Möglichkeit mit dem eigenen Pkw gemieden werden. Zudem weist die Polizei auf Taschendiebe hin.

Deutschland singt und klingt

(ha). Am 3. Oktober 2023 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 33. Mal. Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ wird diesen besonderen Jahrestag wieder mit einem außergewöhnlichen bundesweiten Offenen Singen und Musizieren im Kerzenschein an zirka 270 Orten unter der diesjährigen Schirmherrschaft des Präsidenten des Bundesrates und Ministerpräsidenten der Freien und Hansestadt Hamburg Peter Tschentscher begehen.

In der Hansestadt Hamburg findet dieses Jahr das zentrale Bürgerfest der Bundesregierung zum Tag der Deutschen Einheit statt. Als Initiative beteiligen uns an dem Programm. Das Offene Singen in Hamburg wird live auf unserem YouTube-Kanal übertragen, damit Menschen auch von zuhause aus mitsingen können. Der größte Chor Deutschlands feiert dann 33 Jahre Deutsche Einheit als eindrückliches Zeichen des Zusammenhalts, denn Musik verbindet über alle Grenzen im Kopf und in den Herzen. Moderiert wird die Veranstaltung wieder von der NDR-Moderatorin Annie Heger, die der Initiative auch als Botschafterin zur Seite steht. Des Weiteren wird die Band und der Chor des Landesmusikrates Hamburg die Veranstaltung begleiten, dazu ist ein Auftritt von Rolf Zuckowski mit dem Elblandkinder -Chor geplant.

Am 3. Oktober um 19 Uhr werden zur Erinnerung an die Friedliche Revolution wieder zeitgleich im ganzen Land zehn allgemein bekannte verbindende Lieder aus verschiedenen Genres und Zeiten gesungen. Es wird hiermit ein Zeichen für Frieden, Solidarität und Hoffnung gesetzt – speziell auch durch Lieder in anderen Sprachen, wie zum Beispiel ukrainisch, russisch und hebräisch. Dies ist ein bewusstes Zeichen gegen den Antisemitismus und gegen den Krieg in der Ukraine. Die Initiative stellt die universale und friedensstiftende Macht der Musik gegen Panzer und Raketen. Gesungen werden unter anderem folgende Lieder: „Die Gedanken sind frei“, „Tage wie diese“, „Oh Happy Day“, „Mensch“, Freiheit“ und „Hevenu shalom alechem“, das in Ukrainisch, Russisch und dieses Jahr zum ersten Mal in Gedenken an die Erdbebenopfer auch in Syrien und ihre Angehörigen auch in unserem Land in Türkisch. Die Liederhefte mussten mittlerweile mehrfach nachgedruckt werden und sind aktuell schon wieder vergriffen

Der Deutsche Musikrat unterstützt als Kooperationspartner die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“. Für den Aktionstag, der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Bundesratspräsident und Erstem Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Dr. Peter Tschentscher steht, hat die Initiative ein Liederheft mit zehn Hoffnungs- und Friedensliedern und weiteres Material wie Playbacks zum Download bereitgestellt. Veranstaltungen können noch bis zum 2. Oktober 2023 auf der Projektseite registriert werden. Mitmachen ist aber auch spontan im eigenen Ort oder von zuhause aus möglich. Die Hauptveranstaltung zum Tag der deutschen Einheit findet 2023 in Hamburg statt und kann über einen Live-Stream mitverfolgt werden.