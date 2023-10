(ha/mr). Es geht los! In Hamburg wird heute und morgen (3. Oktober) ordentlich gefeiert, denn die Hansestadt richtet in diesem Jahr die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Unter dem Motto „Horizonte öffnen“ präsentieren sich die Verfassungsorgane des Bundes sowie die Bundesländer, zahlreiche Institutionen, Unternehmen und kulturelle Einrichtungen auf einem Bürgerfest in der Innenstadt. Darüber hinaus finden Veranstaltungen in der Neustadt (Hauptkirche St. Michaelis) und der HafenCity (Internationales Maritimes Museum, Elbphilharmonie) statt. Auf die Auswirkungen auf den Straßenverkehr wird im Folgenden hingewiesen. Aktuelle Informationen werden fortlaufend auf https://tag-der-deutschen-einheit.de/anlieger-informationen veröffentlicht.

Heute Abend kommen sämtliche Ministerpräsidenten und Verfassungsorgane zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Dieses findet statt im Maritimen Museum. Um das Abendessen zu schützen, wurden zahlreiche Straßen gesperrt (lesen Sie dazu untenstehenden Hinweise). Zudem wurden Polizisten aus anderen Bundesländern geordert – unter anderem Rheinland-Pfalz, Berlin, Nordrheinwestfalen.

1. Bürgerfest in der Innenstadt

An den Veranstaltungstagen des Bürgerfestes selbst sind Anlieferungen zwischen 0:00 bis 9 Uhr sowie am 3. Oktober 2023 voraussichtlich nach 22 Uhr möglich. In Ausnahmefällen können vorab Zufahrtsberechtigungen für Fahrzeuge beantragt werden.

Sperrungen sind erforderlich für folgende Straßenzüge:

Mönckebergstraße: Montag, 25.9.2023, 6:00 Uhr bis Samstag, 7.10.2023, 5:00 Uhr

Montag, 25.9.2023, 6:00 Uhr bis Samstag, 7.10.2023, 5:00 Uhr Ballindamm: Freitag, 29.09.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

Freitag, 29.09.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr Alstertor zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

zwischen den Kreuzungen Hermannstraße und Ballindamm: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr Jungfernstieg: Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr

Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr Neuer Wall ab Schleusenbrücke bis Jungfernstieg: Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr

ab Schleusenbrücke bis Jungfernstieg: Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr Große Bleichen ab Poststraße bis Jungfernstieg: Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr

ab Poststraße bis Jungfernstieg: Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr Neuer Jungfernstieg: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr Gänsemarkt: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr Bergstraße: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr Adolphsplatz und Große Johannisstraße: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

Auch angrenzende Zuwegungen können teilweise von der Sperrung betroffen sein. Die Parkhäuser im Innenstadtbereich sind weiterhin erreichbar. In den oben aufgeführten Straßen besteht allerdings keine Parkmöglichkeit. Zusätzlich sind folgende Park-Areale der Innenstadt gesperrt:

Schauenburgerstraße zwischen Kleine Johannisstraße und Große Johannisstraße: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Mittwoch, 4.10.2023, 5:00 Uhr

zwischen Kleine Johannisstraße und Große Johannisstraße: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Mittwoch, 4.10.2023, 5:00 Uhr Mönckedamm zwischen Mönckedamm Nr. 10 und Adolphsplatz: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

zwischen Mönckedamm Nr. 10 und Adolphsplatz: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr Jakobikirchhof (vor Nrn. 21-23, gesamte Fläche ggü. Längsseite der Kirche): Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr

(vor Nrn. 21-23, gesamte Fläche ggü. Längsseite der Kirche): Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr Lange Mühren zwischen Bugenhagenstraße und Mönckebergstraße (beidseitig): Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr

zwischen Bugenhagenstraße und Mönckebergstraße (beidseitig): Mittwoch, 27.9.2023, 6:00 Uhr bis 5.10.2023, 5:00 Uhr Ferdinandstraße vor Nr. 64: Freitag, 29.9.2023, 6:00 Uhr bis Donnerstag, 5.10.2023, 5:00 Uhr

Der U-Bahn- und S-Bahn-Betrieb wird durch die Straßensperrungen nicht beeinträchtigt. Der Bus-Linienverkehr wird während der Auf- und Abbauarbeiten sowie während des Bürgerfestes (Montag, 25.9.2023, 6:00 Uhr bis Samstag, 7.10.2023, 5:00 Uhr) geändert und Haltestellen verlegt. Nähere Informationen hierzu sind über die Haltestellenaushänge und das Onlineangebot des HVV zu entnehmen.

2. Internationales Maritimes Museum (2. Oktober)

Ein Scharfschütze der Polizei

steht bereit und schützt die

hochrangigen Politiker im Maritimen

Museum in Hamburg. Foto: FoTe Press

Am 2. Oktober 2023 findet im Internationalen Maritimen Museum (IMM) das traditionelle Abendessen mit den Spitzen der Verfassungsorgane sowie den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Internationalen Maritimen Museum statt. Rund um das Veranstaltungsareal wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Für die Veranstaltung sind am 2. Oktober 2023 im Zeitraum von ca. 10:00 bis Mitternacht folgende Flächen betroffen:

Koreastraße

Vollsperrung für Fahrzeuge und Fußverkehr vor dem IMM

Hongkongstraße

Parkplatzmangel

Zeitweise Sperrungen während der An – und Abfahrt der Kolonnen

Dar-es-Salaam-Platz

Vollsperrung für Fußverkehr

Störtebeker Ufer

Vollsperrung für Fußverkehr zwischen Busanbrücke / Dar-Es-Salaam-Platz

Busanbrücke

Vollsperrung für Fußverkehr

Leon-Brücke

Vollsperrung für Fußverkehr

Magdeburger Hafen

Von 10:00 bis 00:00 Uhr: Einfahrt in die Hafenbecken nicht möglich; Anleger Maritimes Museum kann nicht genutzt werden

Brooktorhafen

Von 10 bis 00 Uhr: Einfahrt in die Hafenbecken nicht möglich; Anleger Maritimes Museum kann nicht genutzt werden

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Örtlichkeiten zu rechnen. Insbesondere in den An- und Abfahrtsituationen der Kolonnen kann es zu kurzfristigen Sperrungen kommen.

3. Hauptkirche St. Michaelis (3. Oktober 2023)

Am 3. Oktober 2023 findet ab 10:00 Uhr in der Hauptkirche St. Michaelis (Michel) ein ökumenischer Festgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit statt. Rund um das Veranstaltungsareal wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Für die Veranstaltung sind am 3. Oktober 2023 im Zeitraum von ca. 2:00 bis 14:00 Uhr folgende Flächen betroffen:

Ludwig-Erhard-Straße

Vollsperrung zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt für Fahrzeuge; Fußgängerinnen und Fußgänger können diesen Bereich auf dem Fußweg passieren

Krayenkamp

Vollsperrung zwischen Teilfeld und Englische Planke für Fahrzeuge; Fußgängerinnen und Fußgänger können diesen Bereich passieren

Englische Planke

Vollsperrung zwischen Krayenkamp und Ludwig-Erhard-Straße für Fahrzeuge; Fußgängerinnen und Fußgänger können diesen Bereich passieren

Gerstäckerstraße

Vollsperrung für Fahrzeuge; Fußgängerinnen und Fußgänger können diesen Bereich auf dem Fußweg passieren

Wincklerstraße

zwischen Krayenkamp und Englische Planke

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Michel zu rechnen, insbesondere in den An- / Abfahrtsituationen der Kolonnen (9:00 bis 10:00 Uhr sowie 11:00 bis 12:30 Uhr) kann es zu kurzfristigen Sperrungen kommen.

4. Elbphilharmonie (3. Oktober 2023)

Am Mittag des 3. Oktober 2023 findet in der Elbphilharmonie ab 12:30 Uhr der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit statt. Rund um das Veranstaltungsareal wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Für die Veranstaltung sind in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober im Zeitraum von ca. 2:00 bis 18:00 Uhr folgende Flächen betroffen:

Am Kaiserkai

Vollsperrung für Fahrzeuge und Fußverkehr zwischen Am Sandtorkai und Am Kaiserkai 69

Platz der Deutschen Einheit

Vollsperrung für Fahrzeuge und Fußverkehr

Pontonanlage Sandtorhöft

Für Fußverkehr gesperrt

Grasbrookhafen

Einfahrt in die Hafenbecken nicht möglich; Anleger Elbphilharmonie kann nicht genutzt werden (3.10.2023, 2:00 Uhr bis 18:00 Uhr)

Sandtorhafen

Einfahrt in die Hafenbecken nicht möglich; Anleger Elbphilharmonie kann nicht genutzt werden (3.10.2023, 2 Uhr bis 18 Uhr)

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Örtlichkeiten zu rechnen. Insbesondere in den An- und Abfahrtsituationen der Kolonnen (11 bis 12.30 Uhr sowie ab 14 Uhr) kann es zu kurzfristigen Sperrungen kommen.

Im Hinblick auf die Straßensperrungen und Verkehrsumleitungen rund um das Internationale Maritime Museum, der Hauptkirche St. Michaelis und der Elbphilharmonie werden Bürgernahe Beamte der Polizei Hamburg für alle Anliegerinnen und Anlieger zeitnah weitere Informationen zur Verfügung stellen.