(mr). Am heutigen Mittwoch meldeten gegen 13.45 Uhr Passanten nahe der Straße Am Pulverhof im Stadtteil Tonndorf eine leblose Person. Der Fundort soll in Nähe einer Brücke gewesen sein. Sofort rasten mehrere Streifenwagen zur Wandse, einem Nebenfluss der Alster. Dort entdeckten die Ermittler eine völlig nackte Leiche. Neben dem Toten sollen Kleidungsstücke und ein Fahrrad gelegen haben.

Das LKA ermittelt – Straße ist gesperrt

Auch das Landeskriminalamt (LKA) wurde über den Fund informiert und kam mit mehreren Mitarbeitenden nach Tonndorf. Zur Erkundung des Fundortes ließen die Beamten eine Drohne in die Luft steigen. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Leiche zu bergen. Dazu wurde die Straße gesperrt.

Der Leichnam soll im Institut für Rechtsmedizin am UKE obduziert werden. Aktuell seien die Todesursache sowie die Identität der Person unklar.

Radiopreis 2023: Das sind Deutschlands beste Radiomoderatoren

Auf dem Roten Teppich beim Radiopreis 2023 in Hamburg: Katrin Bauernfeind und Thorsten Schorn. Beide führten durch die Gala. Foto: FoTe Press

(ha/mr). Zum 13. Mal feierten sich die Radiomacher der Republik: beim Radiopreis. Bewegende Reportagen, vielversprechende Newcomer, herausragendes Informationsradio – in diesen und sieben weiteren Kategorien wurde der Deutsche Radiopreis am Donnerstagabend, dem 7. September, vor etwa 1.000 Gästen im Stage Theater „Neue Flora“ im Stadtteil Altona verliehen. Diesmal ging es allerdings nicht ganz so glamorös zu, wie in den vergangenen Jahren. Jahrelang wurde die Veranstaltung im Schuppen 52 auf der Veddel abgehalten, zum 10-jährigen Bestehen wurde sogar die Elbphilharmonie als Location ausgesucht. In diesem Jahr war erstmalig die „Neue Flora“ Austragungsort.

