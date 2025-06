(ha). Gestern Abend (9. Juni 2025) haben Polizeikräfte einen Mann vorläufig festgenommen, der verdächtig ist, einen Einbruch in ein Café begangen zu haben. Die Ermittlungen werden vom Einbruchsdezernat der Region Mitte I (LKA 112) geführt. Wie die Polizei mitteilt, hörte am frühen Montagmorgen ein Zeuge verdächtige Geräusche und beobachtete daraufhin eine männliche Person, wie diese das Fenster eines Cafés beschädigte. Umgehend alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen stellten neben dem beschädigten Fenster auch die verdächtige Person im angrenzenden Treppenhaus fest, welche sich dort offenbar versteckt hielt. In unmittelbarer Nähe zum Mann lag ein Rucksack, welcher Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Stehlgut beinhaltete. Die Polizeikräfte stellten diesen als Beweismittel sicher.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann anschließend vorläufig fest. Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier muss er sich vor einem Haftrichter verantworten.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht zudem der Verdacht, dass der Mann auch einzelne Kellerabteile eines Wohnhauses, welches an das Café grenzt, unbefugt geöffnet und mutmaßlich private Gegenstände, unter anderem ein Fahrrad, entwendet hat. Die Ermittlungen dauern an.