(ha). Die Hamburger Fahrradstaffel führte am 20. Januar 2020 zwischen 11 und 17 Uhr mit Unterstützung von Beamten der Polizeikommissariate eine Großkontrolle an drei Standorten im Hamburger Stadtgebiet durch und ahndete insgesamt 122 Verkehrsverstöße.

Schwerpunkt der Kontrolle war neben der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr auch die Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung der falschen Radwegseite und Rotlichtmissachtung durch Fahrradfahrer und Führer von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter).

Im Ergebnis stellten die Beamten an den Kontrollstellen Gänsemarkt/Valentinskamp, Glacischaussee/Feldstraße und Hamburger Straße/Heitmannstraße folgende Verstöße durch Fahrradfahrer fest:

– 56 x Befahren der falschen Radwegseite

– 39 x Rotlichtmissachtung

– 11 x missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons

– 9 x Befahren des Gehwegs

– 3 x Mängel an der Bremseinrichtung (1 x Untersagung der Weiterfahrt)

Darüber hinaus befuhren drei Führer eines Elektrokleinstfahrzeugs verbotswidrig den Gehweg, einer führte ein solches ohne gültigen Versicherungsschutz und ein weiterer missachtete das Rotlicht.

Insgesamt waren 21 Beamte eingesetzt, wie die Ermittlungsbehörde mitteilt. Die Fahrradstaffel wird auch in Zukunft zielgerichtete Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmer für ein sorgsames Miteinander im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Grab von Jan Fedder wird zur Pilgerstätte

Die Grabstätte von Jan Fedder auf dem Friedhof Ohlsdorf. Zahlreiche Fans des Volksschauspielers nahmen bereits Abschied. Fotos (2): Röhe

(mr). Der Hamburger Volksschauspieler Jan Fedder († 64) wurde am vergangenen Donnerstag, dem 16. Januar, auf dem Friedhof Ohlsdorf im engsten Familienkreis beigesetzt. Schon jetzt wurde die Grabstätte in Nähe der Kapelle 2 zu einer Pilgerstätte. Hunderte Fans des aus dem “Großstadtrevier” bekannt gewordenen Schauspielers kamen seit seiner Beisetzung ans Grab und legten Blumen und Fotos nieder. Ein Dutzend Grabkerzen wurde angezündet, um an den beliebten Hamburger zu erinnern und um sich persönlich zu verabschieden.

