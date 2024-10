(ha). Ermittlerinnen und Ermittler des Harburger Einbruchsdezernates (LKA 182) haben kürzlich einen 36-jährigen Österreicher verhaftet. Er soll Ende September in eine Harburger Wohnung eingebrochen sein.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatte der Tatverdächtige im September ein auf Kipp stehendes Fenster an der Straße Wallgraben in Harburg aufgebrochen, die Wohnung durchwühlt, im Anschluss allerdings ohne Diebesgut verlassen. Anhand am Tatort gesicherter Fingerspuren konnten die Ermittlerinnen und Ermittler den 36-Jährigen als Tatverdächtigen für den Wohnungseinbruch identifizieren.

Beamtinnen und Beamte des LKA 182 vollstreckten daraufhin gestern Vormittag einen seitens der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht erwirkten Haftbefehl. Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob der Verhaftete für weitere gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt.

