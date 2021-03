(ha). Um an das Ersparte älterer Menschen zu gelangen, geben sich Trickbetrüger am Telefon gerne als Polizisten aus und tischen teils angstmachende Geschichten auf. Aber auch an der Haustür lauert weiterhin Gefahr. Die Polizei warnt.

Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg insgesamt 201 Fälle bekannt, bei denen ein oder mehrere Täter sich an der Haustür als Handwerker ausgegeben und die zumeist älteren Menschen bestohlen haben. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 350.000 Euro. In exakt der gleichen Anzahl von Fällen waren die angeblichen Handwerker an der Haustür gescheitert.

Meist geben sich die Täter als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und versuchen unter der Legende, es sei zu einem Wasserrohrbruch gekommen und der Wasserdruck müsse überprüft werden, in die Wohnung zu gelangen. Das potenzielle Opfer wird dann in das Bad oder die Küche geschickt und soll dort den Wasserhahn bedienen. Währenddessen durchsuchen der oder die Täter die Wohnung und entwenden Bargeld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände.

In einem der letzten Fälle hatten zwei bislang unbekannte Täter am Mittwoch vergangener Woche bei einer 84-jährigen Frau aus Othmarschen geklingelt und behauptet, man müsse aufgrund eines Wasserschadens sämtliches Wasser ablassen. Nachdem die Frau ihnen Zutritt gewährt hatte, hantierten die Unbekannten an Wasserhähnen und behaupteten später noch, das Wasser sei verseucht und alles müsse desinfiziert werden. Für eine solche Desinfektion übergab die 84-Jährige mehrere Schmuckgegenstände im Wert von über 10.000 Euro, mit denen die Täter letztlich flüchteten.

Hinweise der Polizei:

- Es gilt: Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Lassen Sie keine fremden Personen ohne vorherige Terminabsprache in die Wohnung.

- Wenn Personen angeblich beauftragt wurden, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, rufen Sie unter einer ihnen bekannten Telefonnummer bei der zuständigen Stelle oder Ihrem Hausmeister an und hinterfragen Sie dort die Richtigkeit. Lassen Sie sich auch durch einen angeblichen Notfall nicht unter Zeitdruck setzen.

- Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu, denn wenn die Diebe es erst einmal in die Wohnung geschafft haben, ist es fast unmöglich, alleine die Kontrolle zu behalten.

- Sofern Sie jemanden in die Wohnung lassen, vergewissern Sie sich, dass die Wohnungstür im Anschluss wieder fest geschlossen ist und lassen Sie sich vorher einen Dienst- oder Mitarbeiterausweis zeigen.

- Rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei unter 110.

Zoll baut Aus- und Fortbildungsstätte auf Branntweinmonopol-Areal

Am Neuen Billwerder Deich in Rothenburgsort soll für den Zoll eine Aus- und Weiterbildungseinrichtung gebaut werden. Foto: FoTe Press

(mr). “Das markante Gelände in Rothenburgsort wird endlich wiederbelebt. Besonders freut mich, dass die künftige Zollakademie kein closed-shop sein wird, sondern auch stadtteilbezogene, kulturelle und gewerbliche Nutzungen in der denkmalgeschützten Halle, die an die Freie und Hansestadt übergehen soll, möglich sind. Der Startschuss für ein spannendes Entwicklungsprojekt ist gefallen”, sagt Falko Droßmann, Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte. Die Zollverwaltung wird auf dem Gelände der ehemaligen Branntweinmonopolverwaltung am Neuen Billwerder Deich in Rothenburgsort eine Aus- und Weiterbildungseinrichtung bauen. Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz kürzlich mitgeteilt.

Die konkreten Planungen für den Standort mit Schulungsräumen und 400 Einzelzimmern sollen demnach zeitnah beginnen. Gut kombinierbar mit diesem Vorhaben ist eine von städtischer Seite gewollte Nutzung des Grundstücksteils mit der denkmalgeschützten Halle, die vor allem dem Stadtteil zugutekommt. Die Stadt steht hierzu im engen Austausch mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als derzeitiger Eigentümerin und beabsichtigt, den entsprechenden Grundstücksteil zu übernehmen. „Das Bildungszentrum des Zolls wird das viel zu lange brach liegende Gelände direkt an der Elbe endlich wiederbeleben. Diese zukunftsorientierte Nutzung, die Menschen nach Hamburg bringt, ist ein Gewinn für die Stadt. Eine große Chance liegt nun darin, dass die Öffnung in den Stadtteil Rothenburgsort gelingt, indem auch örtliche Initiativen und die Menschen vor Ort das Gelände mitnutzen können“, sagt Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Bei der Suche der Zollverwaltung nach einem geeigneten Standort für eine moderne Weiterbildungseinrichtung im Großraum Nord habe sich dieses Areal als bedarfsgerechteste und wirtschaftlichste Variante herausgestellt, heißt es in der Mitteilung des Bundesfinanzministeriums.

Ulrich Noethen dreht achten Teil von “Neben der Spur”

Schauspieler Ulrich Noethen sitzt als Psychiater Dr. Johannes Jessen in einem Cafe. Ein Kameramann nimmt die Szene auf. Foto: FoTe Press

(mr). Aktuell entsteht der achte und letzte Teil der erfolgreichen Krimireihe “Neben der Spur”, die seit 2015 im ZDF ausgestrahlt wird. In den Hauptrollen sind Ulrich Noethen und Jürgen Maurer zu sehen. Die literarische Vorlage stammt von Michael Robotham. Erst kürzlich (25. Januar 2021) wurde der siebte Teil dieser Krimireihe mit dem Titel “Schließe deine Augen” ausgestrahlt.

