(mr). Mehrere Streifenwagen rasen am Mittwoch, dem 4. Januar, gegen 21.20 Uhr in Richtung U-Bahnhaltestelle Rauhes Haus in den Hamburger Stadtteil Hamm. Dort soll ein Mann eine Stichverletzung erlitten haben, nach Zeugenaussagen sollen vier Personen vom Tatort geflüchtet sein. Auch ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug der Feuerwehr fahren zum Einsatzort.

Offenbar soll es zu einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle direkt gegenüber der U-Bahnhaltestelle an der Hammer Landstrasse gekommen sein. Ein Mann wurde dabei mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Während Streifenpolizisten Zeugen befragten und den Bereich absperrten, suchten weitere Polizisten den Bereich rund um die U-Bahnstation ab. Es wurden mehrere Blutspuren auf dem Gehweg gefunden. Die Polizei stellte auch das Handy des Opfers sicher.

Die Hintergründe zum Geschehen sind noch völlig unklar. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, ist ebenfalls unklar. Mehrere Polizisten, darunter auch Zivilbeamte, suchten die Gegend intensiv nach Verdächtigen ab. Dabei überprüfte sie mehrere Personen im U-Bahnhof Hammer Kirche und stellte deren Personalien fest.

Auch ein Hundeführer der Polizei wurde zum Tatort angefordert, kam aber nicht zum Einsatz.

Unterdessen wurde der verletzte Mann vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermitllungen der Polizei dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bitte an die Polizei wenden.