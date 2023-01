(ha/mr). In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte im Hamburger Stadtteil Tonndorf mehrere Schüsse auf ein Auto abgegeben. Einer der beiden Insassen erlitt lebensgefährliche Verletzungen und liegt derzeit in einem Krankenhaus.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen erlitt der Fahrer (26) des Audi Q8 mehrere Schusswunden. Er kam zur Notversorgung umgehend in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Auch sein Beifahrer (30) erlitt ebenfalls Schussverletzungen, konnte aber bereits wieder entlassen werden. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam es um kurz nach 1 Uhr an der Straße Am Pulverhof in Richtung Stein-Hardenberg-Straße zu dem Einsatz. An der Kreuzung wird der Audi Q8 plötzlich beschossen, vermutlich aus automatischen Waffen.

Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) haben noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Dazu wurde der Bereich absperrt und mit einem Lichtmast ausgeleuchtet. Zu den genauen Umständen und den Hintergründen der Tat liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass sich die Beteiligten kennen.

Am Tatort erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Der Audi wurde für kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.