(ha). Mittwochabend verstarb bei einem Verkehrsunfall ein 24-jähriger Motorradfahrer. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 24-Jährige mit seiner Kawasaki die Saseler Chaussee in Richtung Bramfeld. In Höhe des Classenweg stieß der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einem Volvo zusammen, der gerade auf die Saseler Chaussee eingebogen war. Der 24-jährige Mann stürzte in Folge der Kollision mit seiner Kawasaki und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte verstarb der Mann noch am Unfallort.

Der Volvo-Fahrer (47) erlitt eine leichte Beinverletzung und wurde gemeinsam mit seiner 13-jährigen und unter Schock stehenden Mitfahrerin durch eine weitere Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsunfalldienst Ost übernahm unmittelbar die ersten Ermittlungen und zog für die Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu. Die Beamten prüfen nun auch, inwieweit überhöhte Geschwindigkeit und ein möglicher Fahrstreifwechsel des Kawasaki-Fahrers unmittelbar vor dem Zusammenstoß im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten. Die Saseler Chaussee musste bis in den frühen Donnerstagmorgen für die polizeilichen Ermittlungen voll gesperrt werden. Gegen 3 Uhr wurde der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben oder Hinweise auf die Fahrweise der beiden Beteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Die Alstertanne leuchtet auch in diesem Jahr

(ha/ds). Um Energie zu sparen wird die Alstertanne auf Hamburgs Binnenalster in diesem Jahr nicht wie sonst 24 Stunden beleuchtet sein, sondern nur von 13 bis 23 Uhr. Das teilt das Bezirksamt Mitte mit.

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: „Die Alstertanne mit ihren Lichtern vermittelt seit jeher Zuversicht in der Adventszeit. Darauf wollen wir gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht verzichten. Deshalb wird es die Alstertanne auch in diesem Jahr ab Ende November an ihrem angestammten Platz auf der Binnenalster geben. Durch eine Reduzierung der Beleuchtungszeiten, angepasst an die Weihnachtsbeleuchtung in der Hamburger Innenstadt – nach aktuellem Stand von 13 bis 23 Uhr – ist dies auch mit einer deutlichen Energieeinsparung verbunden.“

Der Stromverbrauch für die Alstertanne betrug im vergangenen Jahr etwa 9.600 kWh insgesamt. Es waren dabei LED-Lauflichter, Halogen-Energiespar-Leuchtmittel (als Hauptbeleuchtung) und Xenon-Flashlampen im Einsatz. Die Illumination der Alstertanne wird wie in jedem Jahr wieder Ende November stattfinden.