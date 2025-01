(ha). Am 1. Januar 2025 gegen 10:45 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg in einem fahrenden Fernverkehrszug von Dresden in Richtung Hamburg zu einer sexuellen Belästigung und Nötigung gekommen sein.

Demnach soll ein 38-jähriger Mann das Abteil einer schlafenden 30-jährigen Geschädigten betreten, sich der Frau genähert und Körperkontakt aufgenommen haben. Er soll mehrfach die Hand der zunächst schlafenden Geschädigten gegen ihren Willen geküsst und trotz Aufforderungen der in der Zwischenzeit aufgewachten Frau das Küssen einzustellen und die Hand sofort loszulassen weiterhin die Tathandlungen fortgesetzt haben.

Nachdem die Geschädigte sich nach mehrfachen Versuchen losreißen konnte, verließ sie umgehend das Abteil und suchte Schutz beim Zugbegleiter. Dieser forderte umgehend die Bundespolizei zum nächsten Halt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof an. Streifen der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen nach Einfahrt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof auf Gleis 5 um 11:16 Uhr festnehmen und zum Bundespolizeirevier zuführen, wie Sprecher der Bundespolizei Woldemar Lieder mitteilt.

Die Geschädigte, die einen geschockten und ängstlichen Eindruck machte, wurde nach einer Vernehmung entlassen. Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird im Nachgang Kontakt zu der Geschädigten herstellen. Bei einem Atemalkoholtest wurde beim polnischen Tatverdächtigen ein Promillewert von 3.00 Promille festgestellt. Es waren jedoch durch die eingesetzten Bundespolizisten keinerlei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen feststellbar.

Nach Feststellung der Personalien wurde der Mann aus der Wache mit einem Platzverweis entlassen. Gegen den polizeibekannten Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht der sexuellen Belästigung und der Nötigung) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.