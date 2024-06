(ha). Bereits am 2. Juni 2024 gegen 15:45 Uhr sichtete ein Beamter der Einsatzeinheit Einzeldienst (EEE) Videomaterial zu einer Straftat im S-Bahnhof Reeperbahn. Währenddessen fiel eine männliche Person auf, die gegen 7:30 Uhr des gleichen Tages offensichtlich betrunken auf einer Bank schlief. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sich dann drei Personen genähert haben, von denen einer dem Schlafenden in die Brusttasche griff und das Smartphone entwendete.

Zivilfahnder der EEE leiteten daraufhin eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Gegen 16:35 Uhr konnte der Mann im Bereich des Hauptbahnhofes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 32-jährige Tunesier wurde daraufhin zur Sicherheitswache gebracht und nach Beweismitteln durchsucht.

Dabei konnte das entwendete Smartphone aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder entlassen werden, weil kein Haftgrund bestand. Auf dem Display des Smartphones war eine Notfallnummer hinterlegt, welche durch die Beamten angerufen wurde. So konnte der Geschädigte, der bislang noch keine Anzeige erstattet hatte, über die Sicherstellung seines Telefons informiert werden. Das Smartphone im Wert von etwa 1.200 Euro konnte noch am selben Tag an den Eigentümer übergeben werden. Dieser zeigte sich sehr erfreut über den schnellen Fahndungserfolg. Gegen den Tunesier wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.