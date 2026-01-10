Sylvie Meis und Hape Kerkeling können nicht in Hamburg landen!

(mr). TV-Moderatorin Sylvie Meis wollte gestern aus den USA zurück in ihre Heimatstadt nach Hamburg. Sie landete, wie sie bei Instagram in einer Story ihren 1,3 Millionen Followern mitteilte, zunächst auf dem Flughafen in Frankfurt, stieg dann in ein anderes Flugzeug um. Soweit – so gut. Allerdings konnte das Flugzeug nicht auf dem Helmut-Schmidt-Flughafen landen und flog quasi den selben Weg wieder zurück in die Mainmetrople Frankfurt. Und nun? Kurzerhand organisierte ihr Team einen Van, mit dem sie über die Autobahn nach Hamburg gebracht werden konnte.

Während der Fahrt schaute sie zusammen mit ihren Begleitern einen Film an – so macht die Autofahrt doch Spaß! Abends angekommen stieg Sylvie Meis erleichtert aus dem schwarzen Bus, griff ihre Taschen und stapfte durch den Schnee. Hier gelangen Sie zum offiziellen Account von Sylvie Meis.

Sylvie Meis bei der Ankunft vor ihrem Zuhause in

Hamburg. So sieht es aus, wenn sie mit Koffern und Taschen vom Flughafen in Fuhlsbüttel vor

dem Wohnhaus in Eppendorf ankommt. Archivfoto: ha/privat

Das Winterwetter in Hamburg hat am Freitagabend aber nicht nur die Pläne von Sylvie Meis durchkreuzt, sondern auch die Produktion der NDR Talkshow massiv gestört. Schauspieler und TV-Urgestein Hape Kerkeling konnte aufgrund der widrigen Wetterbedingungen nicht wie geplant mit dem Flugzeug in der Hansestadt landen. Der Komiker wurde stattdessen gleich zu Beginn der Sendung per Videoschalte in die Sendung zugeschaltet. Barabara Schöneberger und Bettina Tietjen begrüßten Hape Kerkeling. „Es tut mir in der Seele weh“, sagte Kerkeling zu Beginn des Gesprächs darüber, dass er es nicht ins Hamburger Studio geschafft habe. Als Ersatzgäste kamen die beiden Hamburger Hnniker Baumgarten udn Ulrich Wickert ins TV-Studio nach Lokstedt.

Eigentlich hätten auch die beiden Schauspieler Michaela May und Sigmar Solbach als Gast in der NDR Talkshow sitzen sollen. Aber auch sie konnten nicht von München nach Hamburg fliegen.