(mr). Werden sie Schauspieler oder Polizist? Die beiden Söhne Leo (fast 4) und Carlo (fast 1) von Schauspieler Marc Barthel (33) und seiner Frau Anna Hofbauer (ehemalige „Bachelorette“, 34) wissen es sicher (noch) nicht.

Fakt ist: am vergangenen Sonnabend (22. April) zeigte der beliebte „Notruf Hafenkante“-TV-Kommissar Marc Barthel beim ersten Außendreh in diesem Jahr an der Kehrwiederspitze seinen beiden Söhnen den Arbeitsalltag am Filmset. Dazu setzte sich Leo mit seinem Papa auf die Beifahrerseite eines Streifenwagens, durfte sogar die Polizeimütze von Papa aufsetzen und das Blaulicht einschalten. Auch Carlo schnupperte Polizeiluft, bekam ebenfalls die blaue Polizeimütze aufgesetzt. Anna Hofbauer kennt das Filmset: sie stand schon mit ihrem Mann in der Serie vor der Kamera. Für die beiden Jungs war der Drehtag spannend und aufregend. Während Carlo auf den Armen seiner Mutter Filmluft einatmete, lief Leo sehr neugierig auf und ab. Vielleicht sehen wir die Kinder später als Polizisten oder Schauspieler?

Das Filmteam von beliebten Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ begann bereits in den frühen Morgenstunden mit den Filmarbeiten, flog mehrfach mit einer Drohne über das Areal des fiktiven Polizeikommissariats 21 an der Kehrwiederspitze. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad lockte das Filmteam zahlreiche Schaulustige an. Viele Passanten schauten bei den Dreharbeiten zu. Neben Marc Barthel waren auch Sanna Englund und Aysha Joy Samuel (25) am Set. Gegen 16 Uhr wechselte die Filmcrew noch einmal das Set und machte Aufnahmen von einer umliegenden Fußgängerbrücke. Das Motiv: das Kommissariat 21 im Hintergrund und im Vordergrund fährt ein Streifenwagen entlang. Dann war ein langer Drehtag beendet.

Flashmob an der Statteilschule Oldenfelde in Rahlstedt

(ha/ds). Am 31. Mai 2023 findet ein Flashmob an der Stadtteilschule Oldenfelde statt. Das Projekt „Flashmob Macarena“ verkörpert ein Symbol der Freude und setzt ein Zeichen gegen alle Formen von Einschränkungen, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem fördert es die Kreativität der Schülerinnen und Schüler und stärkt den Schulgeist. Doch wie steht dieser Flashmob in Verbindung zur Bildung und welche Absichten verfolgt die Schule damit?

In der schnelllebigen Welt drohen essenzielle Werte wie Respekt, Toleranz, Freude, Empathie und Zusammenhalt in Vergessenheit zu geraten. Mit diesem Projekt möchte die Schule betonen, dass sie gemeinsam für diese Werte eintritt und auch in herausfordernden Zeiten Freude und Zusammenhalt demonstrieren kann. Die Veranstaltung soll zudem die Kreativität der Schülerinnen und Schüler fördern und den Schulgeist stärken, indem sie (Lehrer und Schüler) gemeinsam etwas Einzigartiges und Positives gestalten.