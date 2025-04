(ha). Am Freitag nahm die in Berlin und München lebende Schauspielerin Susanne von Borsody („Tatort“, „Schimanski“) auf dem Roten Sofa in der NDR-Sendung „DAS“ Platz und erzählte aus ihrem Leben. „Ich wollte den Beruf der Schauspielerin nie ergreifen. Aber viele Kinder ergreifen einen ähnlichen Beruf wie die Eltern. Und so ist es bei mir auch gewesen“, sagte Susanne von Borsody auf die Frage, wie selbstverständlich es für sie war, neben den Filmsets und der Theaterbühne aufzuwachsen. Hintergrund: Suzanne von Borsody stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie wurde als Tochter des Schauspieler-Ehepaars Hans von Borsody und Rosemarie Fendel, die beide 2013 verstarben, geboren.

„Die Tür kann ich dir zeigen. Durchgehen musst du alleine“, so die Schauspielerin weiter. Sie rührte zudem in der Sendung die Werbetrommel für das Stück „Flower Tales – Durch die Blume gesagt“ auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters in Hamburg.

Der 1892 in Münster geborene Dichter Peter Paul Althaus ernannte sich selbst zum Bürgermeister der Traumstadt, denn „in der Traumstadt ist ein Lächeln stehen geblieben“. Dieser heute fast vergessene Bürgermeister und Freund unter anderem von Joachim Ringelnatz, Rainer Maria Rilke, der Familie Mann und Rosemarie Fendel steht mit seinem Dr. Enzian und den „Flower Tales“ im Mittelpunkt dieses humorvollen Programms.

Suzanne von Borsody, die großartige Schauspielerin und Tochter von Rosemarie Fendel präsentiert diese verspielten Gebilde voll skurrilen Humors nun auf ganz besondere Art und Weise. Zusammen mit dem Kontrabassisten Kurt Holzkämper umspielt sie in der improvisierten Manier des Jazz die Gedichte, die von Wortspielen und überraschenden Pointen leben. Reine Spielerei wechselt sich buchstäblich mit Tiefsinn und Melancholie ab, die von großformatigen Bildern und von den an geheimnisvolle Sensoren angeschlossenen Blumen auf der Bühne selbst begleitet werden.

Seit gut 50 Jahren steht Suzanne von Borsody vor der Kamera und auf der Theaterbühne. Und das immer wieder neu: Zuletzt als Grande Dame Constanze in dem ZDF-Familiendrama „Süßer Rausch“. Jetzt kommt die Schauspielerin nach Hamburg ins Ernst Deutsch Theater, mit der musikalischen Lesung „Flower Tales – Durch die Blume gesagt“, einer humorvollen Hommage an den Münsteraner Dichter Peter Paul Althaus. Wir sprechen über ihre einzigartige Schauspiel-Karriere, ihre Liebe fürs Theater und die Malerei.

Karten für die Veranstaltung am kommenden Montag, dem 14. April 2025, im Ernst-Deutsch-Theater gibt es hier.