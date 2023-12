(mr). Nach fast eineinhalb jähriger Bauzeit ist der zweite Aufzug an der U-Bahn-Haltestelle “Hammer Kirche” (U2/U4) für die Fahrgäste in Betrieb. Nach Angaben der Hochbahn erhalten damit knapp 5.000 Anwohner südlich der Haltestelle einen noch komfortableren Zugang zum U-Bahn-Netz. Der zweite Aufzug, gelegen an der Hammer Landstraße, ist über einen 65 Meter langen unterirdischen Fußgängertunnel mit der Station verbunden. Bislang mussten Menschen, die aus Richtung Süden kommen und auf einen Aufzug angewiesen sind, zunächst die vierspurige Hammer Landstraße überqueren und die Steigung entlang des Hammer Steindamms in Kauf nehmen. Durch den Bau des zweiten Aufzugs gelangen nunmehr auch mobilitätseingeschränkte Fahrgäste künftig unterirdisch auf direktem Wege zur Haltestelle. Die Haltestelle “Hammer Kirche” wurde im Jahr 1967 eröffnet und wird heute täglich von etwa 12.000 Fahrgästen genutzt, wie die Hochbahn mitteilt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme war ursprünglich für Sommer 2023 geplant. Der Fußgängertunnel musste während der Arbeiten komplett gesperrt werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3 Millionen Euro.