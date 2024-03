(ha). Polizisten haben am Abend des 29. Februar 2024 im Stadtteil Rahlstedt einen jungen Autofahrer nach einem illegalen Fahrzeugrennen gestoppt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein und das Auto.

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) wurden gestern Abend in der Bargteheider Straße auf einen schwarzen Hyundai (Coupe RD) aufmerksam, welcher augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und folgten ihm in die Straße Höltigbaum.

Der Raser beschleunigte dort sein Auto bei erlaubten 60 km/h auf knapp 140 km/h, überholte dabei mehrfach rücksichtslos und unterschritt offensichtlich den Sicherheitsabstand auf andere Fahrzeuge.

Die Beamten hielten den Fahrer, einen 20-jährigen Deutschen, in Höhe des Merkurrings an und leiteten aufgrund des festgestellten Fahrverhaltens ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines unerlaubten Straßenrennens als Alleinfahrer ein.

In diesem Zusammenhang beschlagnahmten sie das Auto und den Führerschein des jungen Mannes, welcher sich noch in der Probezeit befand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler des Polizeikommissariat 38 geführt, diese dauern an.

